İzmirli müzisyen ve sanatçılar yanlarındaki enstrümanlar ile birlikte sokak sokak gezerek şarkılar eşliğinde vatandaşları sahura kaldırdılar.

İzmir’in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi’nde bir araya gelen İzmir Müzisyen ve Sahne Emekçileri Derneği (İMSED) üyeleri sahur vakti vatandaşlara sürpriz yaptı. Yanlarındaki enstrümanlar ile sokak sokak gezen 12 kişilik ekip, şarkılar söyleyerek vatandaşları sahura kaldırdı.

"SAHURDA ORKESTRA İLE UYANDIRMAK İSTEDİK"

Etkinliğe katılan ve Mikrop Hikmet olarak tanınan Hikmet Durmuş, Ramazan ayının kısıtlama döneminde zorlu geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Ramazan ayı bereket, coşku, birbirimizi anlama ve aç kalmak değil açın halinden anlamak ayıdır. İzmirli müzisyen ve sanatçılar olarak daima yaptığımız gibi yine gönüller yapmak istiyoruz. Bugün oturduk ve böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Buradaki vatandaşlarımız için hem güzel bir anı olsun hem de yüzlerinde tebessüm oluşsun istedik. Bir sanatçının görevi de budur zaten. Çünkü; bizler üretmeden yapamayız.

İzmirli sanatçılardan sahur orkestrası-Video

Vatandaşlarımızı sahur vakti bir davulla değil, orkestra ile uyandırmak istedik. Vatandaşlarımız da evlerinin balkon ve pencerelerinden bizlere eşlik ettiler. Sanırım amacımıza ulaştık. Bu zor dönemde 30 gün boyunca halkımızı siz sahura kaldırın deseler tüm sanatçı ve müzisyenler gönüllü olarak gelecektir."

VATANDAŞLARA SAHURLUK İKRAM EDİLDİ

Mahalle sakinlerinden Gönül Yeşil ise sesleri duyarak evinden çıkıp sokağa geldiğini ve sanatçıları gördüğünde çok şaşırdığını ifade etti. Öte yandan etkinliğe katılan Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, Eşref Çakır ve belediye görevlileri tarafından vatandaşlara sahurluk ikram edildi.