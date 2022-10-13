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    İznik Gölü'nde sular çekildi, 2 bin yıllık tarih ortaya çıktı

    Göldeki aşırı çekilme sebebiyle dünyanın en önemli tarihi eserleri arasında bulunan 2 bin yıllık tarihi bazilika sular üzerinde kaldı.
    • 13.10.2022 - 10:56
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    İznik Gölü'nde sular çekildi, 2 bin yıllık tarih ortaya çıktı

    Dünyanın en önemli 10 keşfi arasında yer alan İznik Gölü'nün dibinde bulunan Aziz Neophytos’un adına inşa edilen tarihi bazilika, artık sular altında değil. Göldeki kuraklığın artması nedeniyle gün yüzüne çıkan dünya tarihinin en önemli eserinde görevli arkeolog dalgıçlar artık araştırmalarını bazilikanın üzerinden yapıyor.

    5. büyük doğal gölünde 200 metre çekilme

    Marmara bölgesinin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, fabrikaların aşırı su çekmesi ile kuraklıkla karşı karşıya kaldı. Fabrikaların ve zirai sulamanın da ihtiyacını karşıladığı için günden güne kuruyan İznik Gölü'ndeki çekilme 200 metreyi aştı.

    İznik Gölü nde sular çekildi, 2 bin yıllık tarih ortaya çıktı #1

    İznik Gölü nde sular çekildi, 2 bin yıllık tarih ortaya çıktı #2

    İznik Gölü nde sular çekildi, 2 bin yıllık tarih ortaya çıktı #3

    Vatandaşlar endişeli

    AA'da yer alan habere göre; vatandaşlar endişe içerisinde göldeki su oranının günden güne azalmasına şahit olurken, bazilika ile ilgili araştırmalarını gölün dibinde yapan araştırmacılar ve arkeologlar göldeki çekilme yüzünden çalışmalarını artık yüzyılın keşfinin üzerinde yürüyerek yapıyor.


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