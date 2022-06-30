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    Jamala, Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için şarkı söyledi

    Kırımlı Tatar sanatçı Jamala, Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için Antalya'da konser verdi.
    • 30.06.2022 - 09:59
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    Jamala, Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için şarkı söyledi

    Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ile Savaşsız Çocukluk (Childhood Without War) proje yönetimi iş birliğinde Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser öncesi Ukraynalı çocuklar dans gösterisi yaptı. Gösterinin ardından sahneye çıkan 2016 yılında Eurovision Şarkı Yarışması birincisi, Atlantik Konseyi'nin 2022 yılı Üstün Sanatsal Liderlik ödülü sahibi Jamala, sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi

    amala'yı dinleyenler kimi zaman hüzünlenerek gözyaşı dökerken kimi zaman da sanatçının şarkılarına eşlik etti.

    Jamala, Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için şarkı söyledi #1

    Dayanışma ortamı sağlandı

    Konserle Antalya'da farklı otellerde kalan 1500'e yakın Ukraynalı çocuğa hem moral hem dayanışma ortamı oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.


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