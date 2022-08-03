James Bond'un otomobili açık artırmayla satışa çıkacak

James Bond serisinin 'No Time To Die' filminde kullanılan Aston Martin DB5 marka otomobil, açık artırmaya çıkıyor. Otomobilin 2 milyon sterline satılması hedefleniyor.

Daniel Craig'in James Bond'u canlandırdığı 2021 yapımı 'No Time To Die' filminde kullanılan Aston Martin DB5 marka otomobil, İngiltere'de açık artırmaya çıkacak.

Otomobilin 2 milyon sterline (Yaklaşık 45 milyon lira) satılması beklenivor. Ancak otomobili alan kişi aracı yolda kullanamayacak; çünkü film için özel modifiye edilen araç, trafiğe kayıtlı değil.

Aston Martin DB5, ilk kez 1964 yapımı Goldfinger filminde görülmüştü. Özel donanımlı aracın koltuğundaysa ünlü ajanı canlandıran Sean Connery oturuyordu.



