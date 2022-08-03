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    James Bond'un otomobili açık artırmayla satışa çıkacak

    James Bond serisinin 'No Time To Die' filminde kullanılan Aston Martin DB5 marka otomobil, açık artırmaya çıkıyor. Otomobilin 2 milyon sterline satılması hedefleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 10:34
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    James Bond'un otomobili açık artırmayla satışa çıkacak

    Daniel Craig'in James Bond'u canlandırdığı 2021 yapımı 'No Time To Die' filminde kullanılan Aston Martin DB5 marka otomobil, İngiltere'de açık artırmaya çıkacak.

    Otomobilin 2 milyon sterline (Yaklaşık 45 milyon lira) satılması beklenivor. Ancak otomobili alan kişi aracı yolda kullanamayacak; çünkü film için özel modifiye edilen araç, trafiğe kayıtlı değil.

    Aston Martin DB5, ilk kez 1964 yapımı Goldfinger filminde görülmüştü. Özel donanımlı aracın koltuğundaysa ünlü ajanı canlandıran Sean Connery oturuyordu.

    James Bond un otomobili açık artırmayla satışa çıkacak #1


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