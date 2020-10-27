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- Jamie Foxx kimdir? Jamie Foxx hayatı ve filmleri
Jamie Foxx kimdir? Jamie Foxx hayatı ve filmleri
- Haber Merkezi
- 27.10.2020 - 16:07
- Güncelleme : 27.10.2020 - 16:08
Jamie Foxx, kız kardeşi DeOndra Dixon'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Kardeşi için duygusal bir mesaj paylaşan Foxx'un "Şu anda cennette kanatlarıyla dans ettiğini biliyorum. Kalbimde kocaman bir boşluk bıraktın ama o boşluğu bana bıraktığın anılarımızla dolduracağım. Seni her zerremle seviyorum." sözleriyle tamamladığı notu sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
JAMİE FOXX KİMDİR?
Jamie Foxx, 13 Aralık 1967’de Teksas – Terrell’de doğmuş olan akademi ödüİlü aktör ve şarkıcıdır. Asıl adı Eric Morlon Bishop olan sanatçı, çocukluk yaşlarında müziğe eğilim gösterdi ve piyano çalmaya başladı. Aynı zamanda insanları güldürmek ve fıkra anlatmak gibi becerileri olan Jamie Foxx, Terrell Lisesine gitti.
Akademik açıdan başarılı bir öğrenci olan sanatçı, futbol ve basketbol gibi spor dallarında çok yetenekliydi, Aynı zamanda çeşitli gruplarla müzik yapan Jamie Foxx, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Üniversitesi’nde burs kazandı.
1989’da stand-up komedi yapmaya başlayan sanatçı, bu süre zarfında Jamie Foxx ismini mesleki adı olarak kabul etti. Oyunculuk kariyeri 1991 yılında In Living Colour adlı televizyon dizisine katıldığında başladı. 1992’de fantastik komedi filmi Toys’da Baker karakterine hayat verdi ve büyük başarı yakaladı. Jamie Foxx, gişe rekorları kıran filmle beraber Hollywood kariyerine başladı.
1999’da futbolcu Willie Beamen’in hayatının anlatıldığı Any Given Sunday’de rol alan Jamie Foxx, gençlik yıllarında futbol oynadığı için bu rolü mükemmelleştirdi ve büyük takdir gördü. 2004 yılı Jamie Foxx için harika bir yıl oldu. Müzisyen Ray Charles’a hayat verdiği Ray filmi ile herkes tarafından büyük takdir toplayan sanatçı, filmdeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü’nü kazandı.
2000’li yıllardaki önemli filmleri Stealth (2005), Miami Vice (2006) ve Solist (2009) olan Jamie Foxx, daha sonra Rio (2011), Django Unchained'(2012) ve Beyaz Saray Düştü (2013) gibi pek çok filmde rol aldı. Jamie Foxx Son oalrak Tam Gaz filminde Bats karakterini canlandırmıştır ve devam eden projeleri bulunmaktadır.
JAMİE FOXX FİLMLERİ
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2022 The Wild Bunch
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2021 Spawn
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2021 Signal Hill
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2021 Groove Tails
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2021 All-Star Weekend
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2020 Soul (Seslendirme)
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2019 Sadece Merhamet
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2018 Robin Hood
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2017 Tam Gaz
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2017 Sleepless
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2014 Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı
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2014 Rio 2 (Seslendirme)
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2014 Patrondan Kurtulma Sanatı 2
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2014 İnanılmaz Örümcek-Adam 2
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2014 Annie
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2013 Beyaz Saray Düştü
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2012 Zincirsiz
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2011 The Brain Storm (Kısa Film)
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2011 Rio (Seslendirme)
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2011 Patrondan Kurtulma Sanatı
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2010 Sevgililer Günü
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2010 I'm Still Here
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2010 Git başımdan!
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2009 The Soloist
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2009 Adalet Peşinde
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2007 Krallık
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2006 Rüya Kızlar
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2006 Miami Vice
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2005 Kavanoz Kafa
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2005 Görünmez Savaşçı
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2004 Tetikçinin Gecesi
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2004 Ray
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2004 Breakin' All the Rules
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2003 Shade
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2001 Date from Hell (Kısa Film)
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2001 Ali
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2000 Büyük Yem
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1999 Kazanma Hırsı
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1999 Held Up
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1998 The Players Club
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1997 Booty Call
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1996 The Great White Hype
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1996 Gözler ve Sözler
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1992 Oyuncaklar