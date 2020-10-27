Jamie Foxx kimdir? Jamie Foxx hayatı ve filmleri

Down sendromlu kız kardeşini kaybetmesiyle gündeme gelen ABD'li oyuncu Jamie Foxx hakkında merak edilenler...

Jamie Foxx, kız kardeşi DeOndra Dixon'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Kardeşi için duygusal bir mesaj paylaşan Foxx'un "Şu anda cennette kanatlarıyla dans ettiğini biliyorum. Kalbimde kocaman bir boşluk bıraktın ama o boşluğu bana bıraktığın anılarımızla dolduracağım. Seni her zerremle seviyorum." sözleriyle tamamladığı notu sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

JAMİE FOXX KİMDİR?

Jamie Foxx, 13 Aralık 1967’de Teksas – Terrell’de doğmuş olan akademi ödüİlü aktör ve şarkıcıdır. Asıl adı Eric Morlon Bishop olan sanatçı, çocukluk yaşlarında müziğe eğilim gösterdi ve piyano çalmaya başladı. Aynı zamanda insanları güldürmek ve fıkra anlatmak gibi becerileri olan Jamie Foxx, Terrell Lisesine gitti.

Akademik açıdan başarılı bir öğrenci olan sanatçı, futbol ve basketbol gibi spor dallarında çok yetenekliydi, Aynı zamanda çeşitli gruplarla müzik yapan Jamie Foxx, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Üniversitesi’nde burs kazandı.

1989’da stand-up komedi yapmaya başlayan sanatçı, bu süre zarfında Jamie Foxx ismini mesleki adı olarak kabul etti. Oyunculuk kariyeri 1991 yılında In Living Colour adlı televizyon dizisine katıldığında başladı. 1992’de fantastik komedi filmi Toys’da Baker karakterine hayat verdi ve büyük başarı yakaladı. Jamie Foxx, gişe rekorları kıran filmle beraber Hollywood kariyerine başladı.

1999’da futbolcu Willie Beamen’in hayatının anlatıldığı Any Given Sunday’de rol alan Jamie Foxx, gençlik yıllarında futbol oynadığı için bu rolü mükemmelleştirdi ve büyük takdir gördü. 2004 yılı Jamie Foxx için harika bir yıl oldu. Müzisyen Ray Charles’a hayat verdiği Ray filmi ile herkes tarafından büyük takdir toplayan sanatçı, filmdeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü’nü kazandı.

2000’li yıllardaki önemli filmleri Stealth (2005), Miami Vice (2006) ve Solist (2009) olan Jamie Foxx, daha sonra Rio (2011), Django Unchained'(2012) ve Beyaz Saray Düştü (2013) gibi pek çok filmde rol aldı. Jamie Foxx Son oalrak Tam Gaz filminde Bats karakterini canlandırmıştır ve devam eden projeleri bulunmaktadır.

JAMİE FOXX FİLMLERİ