Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
683.396
2.42%
BTXN Coin
37.02
1.70%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Jane Eyre romanının yazarı Charlotte Bronte'nın el yazmasına rekor fiyat

    Dünyaca ünlü İngiliz yazar Charlotte Bronte’un 13 yaşındayken yazdığı minyatür el yazması 1,25 milyona satışa sunulacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 10:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jane Eyre romanının yazarı Charlotte Bronte'nın el yazmasına rekor fiyat

    Jane Eyre eseri dünya klasikleri arasında yer alan Charlotte Bronte’un, daha önce yayımlanmamış minyatür el yazması, bu ay sonunda New York City kitap fuarında satışa çıkacak.

    1,25 milyon dolara satışa sunulacak A Book of Ryhmes by Charlotte Bronte, Sold by Nobody and Printed by Herself başlıklı eserin, bir oyun kartı boyutundan daha küçük olduğu bilgisi paylaşıldı.

    James Cummins Kitapçısı Henry Wessells, Bronte tarafından kaleme alınan minyatür parçanın Aralık 1829 yılına ait olduğunu ve özel bir koleksiyonda bulunduğunu ifade etti.

    Jane Eyre romanının yazarı Charlotte Bronte nın el yazmasına rekor fiyat #1

    15 SAYFALIK EL YAZMASI

    El yazmasının, 15 sayfadan oluştuğu ve bu sayfaların kahverengi deri bir kapak içine dikildiği belirtilirken, kitapta Bronte ve kardeşlerinin sofistike hayali dünyasını içeren hikayeler yer aldığı kaydedildi.

    Bronte’un hazırladığı başka bir minyatür eser, 2011’de 1,7 milyon dolara satılmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Dünyanın en büyük oyun fuarı E3, tamamen iptal edildi
    Teknoloji

    Dünyanın en büyük oyun fuarı E3, tamamen iptal edildi

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    İstanbul'da Ramazan çadırı kurulacak mı 2022?
    Yaşam

    İstanbul'da Ramazan çadırı kurulacak mı 2022?

    Görüş Bildir