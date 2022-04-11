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    Japon sanatçılardan müzikle Türkiye ile köprü kuruyor

    Geleneksel Japon müzik enstrümanı koto sanatçısı Atsuko Suetomi ve arp sanatçısı Yuki Miyata, Türkiye'de müziklerini icra ederek iki ülke arasında köprü oluyor.
    • 11.04.2022 - 12:18
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    Japon sanatçılardan müzikle Türkiye ile köprü kuruyor

    Japon sanatçılar Suetomi ve Miyata, Türk kültürü ve müziğiyle ilgili paylaştı. Koto sanatçısı Suetomi, 15 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek "Burada Japon müziğini tanıtıyorum ve Türk müzisyenlerle çalışıyorum." dedi.

    AA'da yer alan habere göre; Japonya ve Türkiye'nin uzak olsa da çok benzer noktaları olduğunu ifade eden Suetomi, "Mesela saygı, insanlar çok misafirperver, çok kültür ve tarihi miras var. Müzisyenleri çok özgür, harika müzisyenler var. Bu da beni çok duygulandırdı ve bir süre burada yaşayıp müzik çalışmalarımı yapmak istedim." diye konuştu. Suetomi, ilk başta iki sene kalmayı planladığını ancak projelerinin yoğunluğu sebebiyle hala burada olduğunu kaydederek "Son zamanlarda Anadolu kültürlerine ilgim var. Anadolu eserlerini koto ile çalmaya başladım ve deniyorum. Türk kültürü çok güzel, çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

    Japon sanatçılardan müzikle Türkiye ile köprü kuruyor #1

    Seslerin benzerliği

    Kanun ve kotonun seslerinin benzerliği nedeniyle başlangıçta kanun sanatçılarıyla çalıştığını ifade eden Suetomi, akabinde arp, ney, keman, flüt gibi farklı enstrümanlar icra eden önemli Türk müzisyenlerle de çalıştığını söyledi.


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