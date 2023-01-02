Jeremy Renner kaza geçirdi

Ünlü aktör, kar temizlediği sırada kazayla karşı karşıya kaldı. Aldığı yaralar sonucu sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, ailesinin yanında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Amerikalı oyuncu Jeremy Renner, kar kürerken geçirdiği kazada yaralandı.

51 yaşındaki aktörün sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Marvel'in 'Hawkeye'ı olarak bilinen ismin durumunun "kritik ama stabil" olduğu belirtildi.

Renner'in durumu kritik

Renner'in sözcüsü, "Jeremy'nin kar kürerken havayla ilgili bir kaza geçirmesinin ardından aldığı yaralarla kritik ama stabil durumda olduğunu doğrulayabiliriz." dedi.

Ailesinin, Renner'in yanında olduğu ve oyuncunun "çok iyi bakıldığı" kaydedildi.

Kaldığı bölge yoğun kar yağışı aldı

Daha önce iki kez Oscar'a aday gösterilen Renner, birkaç yıldır Nevada'da kalıyor. Kuzey Nevada'daki söz konusu bölge, yılbaşı gecesi yoğun kar yağışı alırken 35 bin evin elektriği kesildi.

Jeremy Renner'in oynadığı filmler

Geçen hafta ABD'nin önemli bir bölümü "yüzyılın kar fırtınası"nın etkisi altına girdi ve ülke çapında en az 65 kişi yaşamını yitirdi.

Jeremy Renner, birden fazla Marvel projesinde rol aldı. Renner, "Avenger" olmasının ve iki "Görevimiz Tehlike" filminin yanı sıra "Arrival", "American Hustle" ve "28 Weeks Later"da oynadı.

Kar kürerken paylaşım yaptı

Renner, 13 Aralık'ta, Twitter'da yaşadığı bölgeden bir kar fotoğrafı paylaşarak şöyle yazdı: "Tahoe Gölü'ndeki kar yağışı şaka değil."

Instagram'da da kar küreyen aracın direksiyonuna geçtiğine dair anlara yer veren Renner, paylaşımlarından birinin üzerine, "Neredeyse bitti." diye yazdı.

Mayor of Kingstown'da oynuyor

Aktör, Mayor of Kingstown'ın iki hafta içinde yayınlanmaya başlayacak olan ikinci sezonunda yer alacak.