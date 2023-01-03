Jeremy Renner, yoğun bakımda tedavi ediliyor

Kar küreme aracı kazasıyla karşılaşan ve çok kan kaybeden Renner, ameliyata alındı. Yoğun bakımda gözetim altında tutulan oyuncunun ailesi açıklama yaparken, kazayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Amerikalı aktör Jeremy Renner, kaldığı Nevada'da kış fırtınası sonrası kar kürerken yaralandı.

Marvel'in 'Hawkeye'ı olarak bilinen Renner, hastanede tedavi altına alındı.

İlk yapılan açıklamada durumunun "kritik" olduğu belirtilirken, ailesi son durumu hakkında bilgi verdi.

Ameliyat oldu, yoğun bakımda

51 yaşındaki Renner için, "Jeremy'nin göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar geçirdiğini ve bugün (2 Ocak) ameliyat olduğunu doğrulayabiliriz." denildi.

Ayrıca, "Ameliyattan döndü ve yoğun bakım ünitesinde durumu kritik ama stabil durumda." ifadesi kullanıldı.

Kar küreme aracı kullanan Jeremy Renner kaza geçirdi ViDEO

Kar küreme aracıyla temizlik yapıyordu

Renner, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kar küreme aracını kullandığı anlara yer vermişti.

Yılbaşı gecesi kar fırtınasından sonra ailesini dışarı çıkarmak için Nevada'daki evinden yaklaşık 500 metre uzaktaki yolu temizliyordu.

Kar aracı bacağının üzerinden geçti

Jeremy Renner'in bir komşusuna göre, kar aracı, çok sayıda güvenlik özelliğine rağmen "yanlışlıkla" oyuncunun bacaklarından birinin üzerinden geçerek büyük kan kaybına yol açtı.

Polisten yapılan açıklamda, Renner'in kazaya karışan tek kişi olduğu belirtilerek, olayın soruşturulduğu kaydedildi.

İlk müdahale doktor komşusundan

Independent'ın aktardığına göre, doktor olan başka bir komşu, sağlık görevlileri gelene kadar Renner'ın bacağına turnike uyguladı.

Daha sonra helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde olay yerine gelen polis ise kar küreme aracına el koydu.

Aktörün kaldığı Nevada'nın kuzeyi, yılbaşı gecesi yoğun kar yağışı aldı ve 35 bin ev elektriksiz kaldı.