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    Joe Eszterhas'dan yıllar sonra gelen Temel İçgüdü filmi itirafı

    1992'de yayınlanan Temel İçgüdü filminin senaristi Joe Eszterhas, filmi 13 günde yazdığını ve 4 milyon dolara sattığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 12:23
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    Joe Eszterhas'dan yıllar sonra gelen Temel İçgüdü filmi itirafı

    Yayınlandığında adeta fırtınalar estiren erotik içeirkli film olan Temel İçgüdü filmi, ünlü aktrist Sheron Stone'nın ünlü bacak sahnesi filmi izleyenlerin hafızalarında yer almaya devam ediyor.

    Filmin senaryosunu yazan yapımcı ve senarist olan Joe Eszterhas, yıllar sonra itirafta bulundu.  Joe Eszterhas, filmi 13 günde yazdığını ve 4 milyon dolara sattığını itiraf etti.

    İşte Joe Eszterhas'ın açıklamaları...

    "FAKİR BÜYÜDÜM"

    "Gerçekten fakir büyüdüm. Senaryo yazarlığına başladığımda bir senaryo için aldığım 100 bin dolar benim için servetti. Sonra daha büyük paralar gelmeye başladı. 500 bin dolar, o zamanlar bir senaryo için rekor fiyattı.” dedi.

    Joe Eszterhas dan yıllar sonra gelen Temel İçgüdü filmi itirafı #1

    "SEVİMLİ KIZ KALİTESİ

    Filmin başrol oyuncusu Sharon Stone için de konuşan Eszterhas; "Onda sevimli kız kalitesi var." dedi. Eszterhas, oyuncunun filmdeki performansının eleştirildiğini ve küçümsendiğini söyleyerek, "Cinsel düzeyde çok cüretkâr bir roldü. Filmin onun için ne kadar önemli olduğunu ve rolü için nasıl çalıştığını anlatabilmem mümkün değil."


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