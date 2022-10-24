John Lennon'ın yazdığı son mektubu 64 bin dolara alıcı buldu

Efsanevi Ameriklı şarkıcı John Lennon’ın ölümünden saatler önce yazdığı mektubu açık artırmada 64 bin dolara satıldı.

Bir hayranı tarafından öldürülen dünyaca ünlü şarkıcı John Lennon'ın ölmeden yazdığı mektubunu, bir Beatles hayranı satın aldı

Daktiloyla yazılan mektup için beklenenin çok üzerinde bir rakam ortaya çıktı. John Lennon hayranı, mektuba 63 bin 750 dolar verdi.

Alıcı bilinmiyor

Gotta Have Rock and Roll adlı müzayede evinin 17 gün süren çevrimiçi açık artırmasında dün sabah erken saatlerde nihai fiyatı yükselten bir teklif verildi. Alıcının kimliği açıklanmadı.





Öldürüldü

Lennon, bu mektubu yazdıktan saatler sonra, eşi Yoko Ono isle birlikte kayıt stüdyosundan dönerken, New York’taki dairesinin önünde Mark David Chapman adlı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

