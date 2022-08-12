Johnny Deep'in dava sonrası filminden ilk kare

Amber Heard’e açtığı karalama davasından zaferle ayrılan Johnny Depp, dava sonrası ilk film projesiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor.

Amber Heard’e açtığı davayı kazanan Amerikalı oyuncu Johnny Depp, kariyerinde yepyeni bir sayfa açıyor.

Dava sonrası ilk film projesiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanan oyuncunun Fransız Kralı XV. Louis’yi canlandıracağı filmden ilk görsel paylaşıldı.

Beyazperdeye dönüyor

Eski eşi Amber Heard ile yaşadığı çalkantılı ilişkisi nedeniyle kariyerinde zor günler yaşayan Johnny Depp, yeni film projesiyle beyazperdede moral bulucak.

''Jeanne du Barry'' adlı filmde rol alacak olan oyuncunun filminden ilk kare paylaşıldı. Fransız Kralı XV. Louis’yi canlandıran oyuncunun, dönem kıyafetleri ve peruğuyla verdiği poz oldukça dikkat çekti.

Görsel, Hollywood'un son dakika haber kaynağı olan ''Deadline Hollywood''un Twitter adresinde yayınlandı.

Daha ilk karede ilgi gören filmin, geniş izleyici kitlesine ulaşacağı bekleniyor.

Filmin konusu

Film, işçi sınıfından genç bir kadın olan Jeanne'nin zekasını ve cazibesini kullanarak yükselmesini ve bir fahişe olduğundan habersiz olan kralın kendisini fark etmesini konu alıyor.

İlk kez bir Fransız projesinde

Adı daha önce ''La Favorite'' olarak açıklana filmin yönetmen koltuğunda, ''Polisse'' ve ‘Mon Roi’ gibi filmlerle bilinen Maiwenn Le Besco oturacak. Film aynı zamanda oyuncunun ilk Fransız yapımı olacak.

Oyuncu kadrosunda Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory ve India Hair gibi isimler yer alıyor.

2023 yılında vizyona girmesi bekleniyor

Temmuz sonunda çekimleri başlayan filmin 2023 yılında vizyona girmesi bekleniyor.