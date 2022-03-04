Jungle pop ikilisi Sofi Tukker, konser için Türkiye'ye geliyor

Sophie Hawley-Weld ve Tucker Halpern’in güçlerini birleştirerek kurduğu Sofi Tukker, 'The Wet Tennis' tur kapsamında 3 ayrı şehirdeki konser için Epifoni organizasyonu ile Türkiye'ye geliyor.

Türk DJ ve prodüktör Mahmut Orhan ile birlikte kaydettikleri 'Forgive Me'yi yarın (4 Mart) yayınlayacak olan grup, 30 Eylül akşamı İstanbul, 1 Ekim Ankara ve 2 Ekim gecesi de İzmir'de sahne alacak.

90’ların house müziğinden ilham alıp, 'Drinkee' ve 'Batshit' gibi uluslararası hitlere imza atan, 2017’de Grammy’e aday gösterilen ikili, müzikseverlere dans dolu unutulmaz bir akşam yaşatacak.