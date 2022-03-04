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    Jungle pop ikilisi Sofi Tukker, konser için Türkiye'ye geliyor

    Sophie Hawley-Weld ve Tucker Halpern’in güçlerini birleştirerek kurduğu Sofi Tukker, 'The Wet Tennis' tur kapsamında 3 ayrı şehirdeki konser için Epifoni organizasyonu ile Türkiye'ye geliyor.
    • DHA
    • 04.03.2022 - 16:04
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    Jungle pop ikilisi Sofi Tukker, konser için Türkiye'ye geliyor

    Türk DJ ve prodüktör Mahmut Orhan ile birlikte kaydettikleri 'Forgive Me'yi yarın (4 Mart) yayınlayacak olan grup, 30 Eylül akşamı İstanbul, 1 Ekim Ankara ve 2 Ekim gecesi de İzmir'de sahne alacak.

    Jungle pop ikilisi Sofi Tukker, konser için Türkiye ye geliyor #1

    90’ların house müziğinden ilham alıp, 'Drinkee' ve 'Batshit' gibi uluslararası hitlere imza atan, 2017’de Grammy’e aday gösterilen ikili, müzikseverlere dans dolu unutulmaz bir akşam yaşatacak.


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