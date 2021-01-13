Kafa Dergi'nin yeni sayısı çıktı

Ocak sayısında Selda Bağcan'ı kapağına taşıyan Kafa Dergi, oldukça zengin içerikleriyle raflarda.

Kafa Dergi, yeni yılın ilk sayısını çıkardı.

Derginin tecrübeli kadrosu tarafından hazırlanan ocak sayısında, Ayça Derin Karabulut'un Selda Bağcan ile yaptığı röportaj sizleri bekliyor.

Selda Bağcan; ilk konserini, nasıl bir ailede büyüdüğünü ve 12 Eylül sürecinde yaşadıklarını anlatıyor.

KARİYERİNİN EN MUTLU DÖNEMİ

Oldukça samimi açıklamalar yapan Selda Bağcan, kariyerinin en mutlu dönemi olarak 1971-75 arasındaki gazino dönemlerini işaret ediyor..

Dergide ayrıca, Gökhan Dağistanlı'nın "sultaniyegah" başlıklı yazısı var.

Dağistanlı, yeni yazısıyla okurlarını yine derinden etkiliyor: "Kalbinden bir gün düşürmediği aşklar sırra kadem basınca, sevdiğini sessiz harflerle söylemeyi öğreniyor insan"

HASAN CAN KAYA İLE ÖZEL

Dergide dikkat çeken bir diğer röportajda ise Emrah Akbaş'ın imzası var.

Emrah Akbaş, YouTube'da yaptığı içeriklerle izleyenleri güldüren Hasan Can Kaya ile konuştu.

Hasan Can Kaya Cem Yılmaz ile karşılaştırılmasından kazandığı popülerlik sonrasında neler yaşadığına dair birçok Emrah Akbaş'ın sorularına yanıt veriyor.