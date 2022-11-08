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    Kahramanmaraş'ta bulunan 16 milyon yıllık at dişi müzeye bağışlandı

    Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir vatandaş, kuzu otlatırken bulduğu ve 16 milyon yıllık olduğu değerlendirilen at dişini Şehir Müzesi’ne bağışladı.
    • 08.11.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 11:46
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    Kahramanmaraş'ta bulunan 16 milyon yıllık at dişi müzeye bağışlandı

    Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir vatandaş, kuzu otlatırken bulduğu ve 16 milyon yıllık olduğu değerlendirilen at dişini Şehir Müzesi’ne bağışladı. 8 santim uzunluğundaki dişin kesin yaşı, paleontologlarca incelendikten sonra ortaya çıkacak.

    Dişe benzeyen obje

    Elbistan'a bağlı Büyükyapalak Mahallesi'nde kuzu otlatan Yemliha Yılmış, sulama hattı için kazılan çukurda, dişe benzeyen bir obje olduğunu fark etti. Tarihe meraklı olan Yılmış, üzerindeki toprak kalıntılarını temizledikten sonra yaptığı incelemede bulduğu şeyin bir hayvana ait diş olduğunu anladı.

    Kahramanmaraş ta bulunan 16 milyon yıllık at dişi müzeye bağışlandı #1

    Bilim insanlarından yardım aldı

    Etrafta daha detaylı bir arama yapan Yılmış, başka bir ize rastlamayınca evine döndü. Bulduğu dişin bir fosile ait olduğunu düşünen Yılmış, arkadaşları aracılığı ile bilim insanlarına ulaştı.

    Cep telefonu ile çektiği fotoğraflar yardımıyla, arkeolog ve paleontologlara bulduğu dişi inceleten Yılmış, aldığı cevap karşısında ise şaşkınlığını gizleyemedi.

    Kahramanmaraş ta bulunan 16 milyon yıllık at dişi müzeye bağışlandı #2

    Müzeye bağışladı

    Yapılan ön incelemelerde 8 santimetre uzunluğundaki dişin 16 milyon yıl önce yaşamış bir ata ait olduğunu öğrenen Yemliha Yılmış, dişi Elbistan Şehir Müzesi'ne bağışladı.

    Uzmanlarca incelenecek

    İHA'da yer alan habere göre; Elbistan Şehir Müzesi görevlileri, milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen at dişini envantere almadan önce boyunu ve özelliklerini tek tek kayda aldı. Dişin, önümüzdeki günlerde uzmanlarca inceleneceği belirtildi.


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