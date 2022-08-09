Kahta Kalesi 17 yıl sonra ziyaretçileriyle buluştu

Adıyaman'da, Kommagene Uygarlığı tarafından hakim bir tepeye yapılan, görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Kahta Kalesi'nin kapıları, 17 yıl aradan sonra ziyaretçilere açıldı.

Adıyaman'da bulunan tarihi Kahta Kalesi, muhteşem görünümüyle ilgileri üzerine çekmeyi başarıyor. Üç önemli medeniyetten izler barındıran kale, tarihi açıdan da büyük önem taşıyor.

Restorasyonu bitti

Kommagene Krallığı, Roma, Bizans ve Memlükler'in kullandığı, içerisinde çarşı, cami, zindan ve su yolları kalıntıları bulunan kalede, 3 etapta yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

17 yıllık beklenti nihayet sona erdi

Nemrut Dağı tur güzergahında üç önemli medeniyetten izler taşıyan kale, 2005 yılında güvenlik sebebiyle ziyarete kapatılmasının ardından yaklaşık 17 yıllık aradan sonra kapılarını ziyaretçilere açtı.





Her kazıda yeni keşif yapılıyor

Kalenin tekrar ziyarete açılması ile ilgili açıklamada bulunan Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman'ın turizmde saklı cennet olduğunu söyledi. Kentin yer üstü ve yer altında birçok turistik potansiyele sahip olduğunu belirten Çuhadar, "Henüz ortaya çıkaramadığımız ciddi kaynaklarımız var. Karakuş Tümülüsü bunlardan birisi. Perre Antik Kenti'ni son 3 yıldır kazıyoruz ve her kazıldığında bizi heyecanlandıran yeni keşifler çıkıyor." dedi.

Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalelerinden biri

Kahta Kalesi'nin de 17 yıldır ziyarete kapalı olduğunu hatırlatan Çuhadar, şunları kaydetti:

"Kahta Kalesi uzun bir restorasyon dönemi geçirdi. Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi kapsamında içerisine bir cam teras yapıldı. Yürüyüş yolları güvenlik şeritleri tamamlandı. Artık ziyaretçilerini bekliyor. Ben iddia ediyorum ki Kahta Kalesi Türkiye'de en iyi korunmuş tarihi kalelerden biri. Kale, gerçekten görülmeye değer bir alan. Ziyaretçilerimiz pişman olmayacaklar, yerli ve yabancı turistlerimizi buraya bekliyoruz."





Kalenin ihtişamı görülmeye değer

AA'nın haberine göre, Müze Müdürü Mehmet Alkan, kalenin 3 etaplı restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldığını söyledi. 4 farklı medeniyete ev sahipliği yapan kale hakkında bilgi veren Alkan, kalenin burçları, iç saray yapısı, savunma alanı, mescit ve zindan yapısıyla ihtişamlı bir görüntüye sahip olduğunu vurguladı.

Kale cam terasla izlenecek

Ziyaretçilerin cam terasla kaleyi izleme fırsatı bulacaklarını belirten Alkan, "İnsanlar buraya çıktıklarında çok müthiş bir heyecan yakalayacaklar. Ziyaretçiler her defasında buraya gelerek geri dönmek zorunda kalıyorlardı ve ne zaman açılacağını soruyorlardı. Bizler tüm güvenlik önlemlerini aldık, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi buraya bekliyoruz." dedi.

"Dünyanın en şanslı insanlarından biriyim"

Avusturyalı Susanne Kalla ise 3 yıl önce geldiğini ve o dönem ziyarete kapalı olduğu için kaleyi inceleme imkanı bulamadığını aktararak,"3 yıl önce geldim ama kale kapalıydı. Göremeden gitmek zorunda kaldım. Sadece dışarıdan fotoğraf çekmekle yetinmiştim. Dünyanın en şanslı insanlarından biriyim. Çünkü bu kale muhteşem. Ben dünyayı gezen biriyim. Birçok kale gördüm ve burası çok iyi korunmuş, çok etkilendim." diye konuştu.