'Kahtalı Mıçe' memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

AA

"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanatçı memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kahtalı'nın cenazesi, dün Antalya'da Uncalı Kent Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki "Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi"ne getirildi.

Burada düzenlenen törende, yakınları ve sevenlerinden helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

"ÖNEMLİ BİR DEĞERİMİZİ YİTİRDİK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, törendeki konuşmasında, Kahtalı'ya Allah'tan rahmet dileyerek şu ifadeleri kullandı:

Üzgünüz, büyük değerimizi kaybettik. Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil eden Türkiye'de gerçekten iyi yerde konumlanan ve herkesin saygı duyduğu insanı uğurlamanın hüznü içerisindeyiz.

"ACI GÜNÜMÜZ"

Adıyaman Valisi Osman Varol da Mustafa Kahtalı'ya Allah'tan rahmet dileyerek, şöyle konuştu:

Zor bir günde bir aradayız. Bu acı günde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum.

"KIZI OLARAK ONUR DUYUYORUM"

Kahtalı'nın kızı Venda Kahtalı da babalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktararak, "Babam doğduğu toprakların yanı sıra bu coğrafyada kederini, mutluluğunu türküleriyle aktardı. Toplumsal hafızanın yaşayan ender isimlerindendi. Kızı olarak değil onu tanımış bir insan olarak onur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Kahtalı'nın cenazesi, daha sonra Çağrı Camisi'nde Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Cenaze törenine Kahtalı'nın yakınlarının yanı sıra AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, siyasi parti temsilcileri, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

MUSTAFA KAHTALI

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1951 yılında doğan Mustafa Kahtalı, 57 yıllık sanat yaşamında 19 albüm çıkarmış, "Aslan" olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştirmişti.

Yaklaşık bir yıldır Antalya'da kanser tedavisi gören ve Kahtalı Miçe, özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Sanatçı, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında yer alan 1800 yıllık Cendere Köprüsü'nde, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alarak sevenleri ile buluşmuştu.