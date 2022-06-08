Kale projesi kazılarında tarih yeniden araştırılıyor

Sivas'ta kale projesi kapsamındaki kazılarda ortaya çıkarılan ve bir kısmı Sivas Arkeoloji Müzesinde sergilenen buluntular, şehrin geçmişine ışık tutuyor.

Az katlı binaları, sosyal tesisleri, butik otelleri, ibadet yerleri, bedesteni, arastası, el sanatları çarşısı, konakları, restoranı, kafesi, hamamı olan mahalle kültürünün hayata geçirileceği projede, Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki mahalle mimarisinden örnekler sunulması planlanıyor.

Proje kapsamında, 3. derecede arkeolojik sit alanı olan bölgede Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Eser'in başkanlığındaki kazılar da sürüyor.

"110 bin parça eser ortaya çıkarıldı"

Prof. Dr. Erdal Eser, alanda yaklaşık 2 yıldır çalıştıklarını söyledi.

AA'da yer alan habere göre; buluntular hakkında bilgi veren Eser, "Seramik başta olmak üzere yaklaşık 110 bin parça eser ortaya çıkarıldı. Bunların 300'ü Sivas Arkeoloji Müzesi'ne envanter eser olarak teslim edildi. Bunlar içerisinde çok önemli parçalar var. Tarihi metinlerden bildiğimiz ama yerini bulamadığımız bazı yapıların varlığından da bu kazı sırasındaki buluntularla haberdar olduk." dedi.