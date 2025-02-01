Kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan hayatını kaybetti

Kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çalışkan'ın cenazesi, yarın öğle namazının ardından Levent Afet Yolal Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Mersin Tarsus'ta toprağa verilecek.

ATATÜRK'ÜN İMZASINI STİLİZE ETMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçının vefatına dair yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını stilize eden, Anıtkabir kitabelerinin yazıldığı ekipte yer alan ve Türk grafik sanatına yön veren eserleriyle hafızalarımızda iz bırakan Etem Çalışkan, sanatı ve ustalığıyla gelecek nesillere ilham vermiştir. Ayrıca gazetecilik mesleğine de uzun yıllar hizmet veren Çalışkan, kültür ve sanat dünyamızda her zaman özel bir yere sahip olacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.