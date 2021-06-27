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- Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'den yeni fotoğraf
Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'den yeni fotoğraf
Göğüs kanseri tedavisi gören Canan Ergüder, eşi Kenan Ece ile birlikte tatile çıktı. Tatilde çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıkan Ergüder'in iyi ve neşeli halleri takipçilerini sevindirdi.
- Haber Merkezi
- 27.06.2021 - 11:45
- Güncelleme : 27.06.2021 - 12:09
Oyuncu Canan Ergüder, Menajerimi Ara dizisiyle seyirciyle buluştu. Ergüder, başarılı giden dizinin sezon sonu gelmeden, göğüs kanserine yakalandığını öğrendi.
Sosyal medya hesabından durumu hakkında açıklama yapan oyuncu, "Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu." dedi.
Durumu hakkında Instagram hesabından sık sık bilgi veren oyuncunun, eşiyle olan son karesi sevenlerinin yüzünü güldürdü.
KEYFİ YERİNDE
Canan Ergüder, eşi Kenan Ece ile soluğu, her yıl gittikleri Bozcaada’da aldı. Ergüder ve eşi bol bol moral depoluyor.
Çiftin tatilde birlikte çekilmiş karesi, oyuncunun iyi durumda olduğunu gözler önüne serdi.
Ergüder'in keyfi yerinde halleri sevenlerinin moralini yükseltti.