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Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'den yeni fotoğraf

Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'den yeni fotoğraf

Göğüs kanseri tedavisi gören Canan Ergüder, eşi Kenan Ece ile birlikte tatile çıktı. Tatilde çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıkan Ergüder'in iyi ve neşeli halleri takipçilerini sevindirdi.