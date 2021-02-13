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    Kapadokya’da peribacaları bakımsızlıktan yıkılıyor

    Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın simgesi peribacaları, bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesi altında.
    • İHA
    • 13.02.2021 - 00:19
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    Kapadokya’da peribacaları bakımsızlıktan yıkılıyor

    Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bulunan peribacaları, bakımsızlık nedeniyle yıkılıyor.

    KİMİ YIKILMIŞ, KİMİ DE ÇATLAMIŞ

    Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde vadilerde bulunan peribacalarından bazılarının çatladığı bazılarının ise sahipsizlikten yıkıldığı dikkatlerden kaçmadı.

    Kapadokya’da peribacaları bakımsızlıktan yıkılıyor #1

    AĞ İLE ÜZERİNİ ÖRTÜP BIRAKMIŞLAR

    Göreme beldesinde bulunan bir peribacasının ise korunma amacıyla sadece ağ ile kaplanarak bırakılması ise bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük tepkisini çekiyor.

    Kapadokya’da peribacaları bakımsızlıktan yıkılıyor #2

    Kapadokya’da peribacaları bakımsızlıktan yıkılıyor #3

    Kapadokya’da peribacaları bakımsızlıktan yıkılıyor #4

    Kapadokya’da peribacaları bakımsızlıktan yıkılıyor #5

    Kapadokya’da peribacaları bakımsızlıktan yıkılıyor #6

    Kapadokya’da peribacaları bakımsızlıktan yıkılıyor #7

    Kapadokya’da peribacaları bakımsızlıktan yıkılıyor #8

    Kapadokya’da peribacaları bakımsızlıktan yıkılıyor #9

    Kapadokya’da peribacaları bakımsızlıktan yıkılıyor #10

    Kapadokya’da peribacaları bakımsızlıktan yıkılıyor #11

    Kapadokya’da peribacaları bakımsızlıktan yıkılıyor #12

    Kapadokya’da peribacaları bakımsızlıktan yıkılıyor #13

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