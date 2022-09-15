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    Kapadokya'da tüm zamanların rekoru turizmciyi sevindirdi

    UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da, 8 ayda tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırılması turizmcileri mutlu etti.
    • 15.09.2022 - 11:47
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    Kapadokya'da tüm zamanların rekoru turizmciyi sevindirdi

    Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini gezen ziyaretçi sayısı, yılın 8 ayında, altın yıl kabul edilen 2019'un Ocak-Ağustos dönemindeki ziyaretçi sayısını geçerek 2 milyon 545 bin 33'e ulaştı.

    AA'da yer alan habere göre; Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, mağara otelleri, sıcak hava balon turları ve çeşitli aktivitelerle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya, Kovid-19 salgını öncesi günlerine döndü.

    Kapadokya da tüm zamanların rekoru turizmciyi sevindirdi #1

    Turist yoğunluğu

    Bölgede geçen yılın ocak-ağustos dönemine kıyasla bu yılın aynı döneminde yüzde 98 oranında artarak 2 milyon 545 bin 33'e ulaşan turist sayısı, turizmcilerin yüzünü güldürdü.


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