Kapadokya'da tüm zamanların rekoru turizmciyi sevindirdi

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da, 8 ayda tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırılması turizmcileri mutlu etti.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini gezen ziyaretçi sayısı, yılın 8 ayında, altın yıl kabul edilen 2019'un Ocak-Ağustos dönemindeki ziyaretçi sayısını geçerek 2 milyon 545 bin 33'e ulaştı.

AA'da yer alan habere göre; Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, mağara otelleri, sıcak hava balon turları ve çeşitli aktivitelerle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya, Kovid-19 salgını öncesi günlerine döndü.

Turist yoğunluğu

Bölgede geçen yılın ocak-ağustos dönemine kıyasla bu yılın aynı döneminde yüzde 98 oranında artarak 2 milyon 545 bin 33'e ulaşan turist sayısı, turizmcilerin yüzünü güldürdü.