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    Kapadokya'yı yılın ilk 5 ayında 1 milyondan fazla turist gezdi

    UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki turizm bölgesi Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, yılın ilk 5 ayında 1 milyon 30 bin 491 ziyaretçi ağırladı.
    • 07.06.2022 - 10:27
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    Kapadokya'yı yılın ilk 5 ayında 1 milyondan fazla turist gezdi

    Nevşehir Valiliğince paylaşılan ziyaretçi istatistiklerine göre, peribacaları, kayadan oyma tarihi yapıları, yer altı şehirleri gibi doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da, bu yılın ocak-mayıs döneminde 1 milyon 30 bin 491 turist konuk edildi.

    AA'da yer alan habere göre, Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini, ocakta 88 bin 677, şubatta 83 bin 432, martta 133 bin 166, nisanda 247 bin 459, mayısta 477 bin 757 yerli ve yabancı turist gezdi.

    Kapadokya yı yılın ilk 5 ayında 1 milyondan fazla turist gezdi #1

    Kapadokya yı yılın ilk 5 ayında 1 milyondan fazla turist gezdi #2

    Kapadokya'yı, ilk 5 aylık dönemlerde 2019'da 1 milyon 134 bin 387, 2020'de 322 bin 894, 2021'de ise 333 bin 633 turist ziyaret etmişti.

     


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