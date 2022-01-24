Kar yağışını izlerken içinizi ısıtacak 16 şarkı

Lapa lapa kar yağışını pencereden izlerken eşlik edecek şarkı arayanlara önerilerimiz...

Dışarıda kar yağarken sıcak çayınızı yudumlayıp arkadan gelen müziğin tınısıyla duygu dolu anlar yaşamak...

Lapa lapa kar tanelerinin süzülüşü ile keyfinize eşlik edecek şarkıları arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Her şey hazırsa eğer kahvenizle birlikte koltuğa oturup battaniyeyi üstünüze örtüp manzaranın tadını çıkarmak kaldı.

İşte kar yağışını izlerken içinizi ısıtacak şarkı önerilerimiz...

NİLÜFER - HER YERDE KAR VAR

"Her yerde kar var kalbim senin bu gece, belki gelirsin sen bakarken pencereden.."

ERKAN OĞUR - PENCEREDEN KAR GELİYOR

"Pencereden kar geliyor aman annem, gurbet bana zor geliyor..."

BARIŞ MANÇO - KARA SEVDA

"Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var, benim içim yanıyor..."

KERİM TEKİN - KAR BEYAZDIR ÖLÜM

"Kar beyazdır ölüm, ellerinden gülüm..."

TEOMAN - KUPA KIZI SİNEK VALESİ

"Bir kartanesi ol, kon dilimin ucuna..."

EZGİNİN GÜNLÜĞÜ - LEYLA

"Kar yağıyor bu gece, öyle beyaz ki şehir

Anlamak bir ömür sürer, Hayat niye kirlenir..."

NİL KARAİBRAHİMGİL - KIŞ ŞARKISI

"Mesela, sen hiç kardan adam yaptın mı? Basılmamış kara bastın mı? Ve üzülmek için çaldın mı bi' kış şarkısı?"

GÖKSEL - KARDAN ADAM

"Kardan adamlar yaptım,hepsini kahramanım sandım, avuçlarımda eridiler.."

YILDIZ TİLBE - KARDELEN

"Kardelen, kara sevdan saçlarıma..."

KAZIM KOYUNCU- DAĞLARDA KAR SESİ VAR

"Dağlarda kar sesi var da, tavlada zar sesi var

Kurban ola'm Şavşat'a da, içinde yâr sesi var."

AHMET KAYA - SÖYLE

"Dışarda kar yağıyor, benim içime yağmur..."

ORHAN ÖLMEZ - KAR TANESİ

Sen kar tanesi gül kokusu çok severim kabul etsen"

BENDENİZ - GÜVENDİĞİM DAĞLARA KAR YAĞDI

"Güvendiğim dağlara kar yağdı, hiç ummadığım yerden yara aldım..."





KENAN DOĞULU - KARDAN KADIN

"Kardan kadın gibi soğuk duruyorsun herkese sen, biliyorum ısıtırım eritirim eğer istesen..."

GÜLŞEN - KARDAN ADAM

"Zaten aşk ne zaman, doğru zaman, kollar hiç bi zaman. Dağ gibi duranı, istemez ah sever kalp kardan adam..."

SABAHATTİN AKKİRAZ - KINALI KAR

"Kınalı kar kınalı kar sende büyük bir ahım var..."