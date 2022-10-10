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    Karagöz ile Hacivat oyunu Polonya'da büyük ilgi gördü

    Polonya'nın başkenti Varşova'da sergilenen Karagöz ile Hacivat oyunu, daha önce hiç gölge tiyatrosu izleme fırsatı bulamayan Polonyalılardan tam not aldı.
    • 10.10.2022 - 09:41
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    Karagöz ile Hacivat oyunu Polonya'da büyük ilgi gördü

    Geleneksel Türk gölge tiyatrosunun en bilinen, belki de en sevileni olan Karagöz ile Hacivat oyunu, Polonya'daki Varşova Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği Festiwal zORIENTowanych kapsamında Polonyalı izleyicilerle buluştu.

    İHA'da yer alan habere göre; Yunus Emre Enstitüsü Varşova Temsilciliği'nin katkılarıyla gerçekleşen gösterim Varşova Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Amfi Salonu'nda sunuldu.

    Karagöz ile Hacivat oyunu Polonya da büyük ilgi gördü #1

    Karagöz ile Hacivat oyunu Polonya da büyük ilgi gördü #2

    Büyük ilgi gördü

    Hayali Karagöz ustası Umut Nebioğlu'nun yardımcısı Albert Kwiatkowski ile birlikte sergilediği oyun yaklaşık 1 saat sürdü. Yetişkinlerin yanı sıra çocukların da büyük ilgi gösterdiği oyun sonrası Umut Nebioğlu izleyicilerin oyunla ilgili sorularını yanıtladı.


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