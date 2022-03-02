Karaoğlan'ın çizeri Suat Yalaz vefatının 2'nci yılında anılıyor

Yönetmen, senarist ve çizer Suat Yalaz'ın vefatının ardından iki yıl geçti.

Türk çizgi roman tarihinin en uzun soluklu çalışmalarından biri olan ve defalarca beyazperdeye aktarılan "Karaoğlan"ın çizeri Suat Yalaz, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 1932'de dünyaya geldi. Yalaz, devlet memuru olan ailesinin işi nedeniyle çocukluğu boyunca yaşadığı farklı şehirlerde ilk ve orta eğitimini tamamladı.

Henüz 16 yaşındayken Erciyes Postası'nda ilk karikatürü yayınlanan Yalaz, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nü bitirdi.

Usta yönetmenin hayatına dair notlar...

KARAOĞLAN EFSANESİ

Usta çizer, Akşam gazetesinden Kozanoğlu'nun ayrılması üzerine, 1960'ta "Karaoğlan" serisini çizmeye başladı. Okuyucunun yoğun ilgisi dolayısıyla Yalaz, 1963'te haftalık tarihi çizgi roman dergisinde seriyi okurla buluşturdu.

Farklı dönemlerde değişik yayınevleri tarafından yeniden yayınlanan dergi, 2000'li yılların başında bir kez daha okuyucunun beğenisine sunuldu.

Suat Yalaz, "Salıncak" ve "Korku" adlı dergilerle yayıncılık dünyasına da adım attı. Ayrıca, günlük gazetelere ve haftalık dergilere Türk tarihiye ilgili çizgi diziler hazırladı.

Cemal Nadir sonrası yeni dalga genç karikatürcülerden gösterilen çizer, 30 yaşında kurduğu yayınevine 2 yıl sonra film şirketini de ekledi.

Yalaz, "Karaoğlan"ın maceralarını yapımcı, senaryo yazarı ve yönetmen olarak sinemaya aktardı. Usta sanatçı, bu filmlerle Türk sinemasında macera filmleri dönemini de başlatan isim oldu.

"ALTAY'DAN GELEN YİĞİT"

Sinemaya 1965'te aktarılan, Kartal Tibet'in başrolünde yer aldığı "Altay'dan Gelen Yiğit" hikayesi büyük ilgi gördü ve Karaoğlan seri olarak beyazperdede gişe rekorları kırdı.

Suat Yalaz'ın Karaoğlan filmlerinin yanı sıra televizyon dizisi olarak yayınlanan ve sinemada gösterilen "Son Osmanlı: Yandım Ali" eseri de beğeni kazandı.

Sanat yaşamını Avrupa'da sürdürmek amacıyla 1970'te gittiği Paris'te uzun süre kalarak çalışmalarını sürdüren Yalaz, Fransa ve Almanya'da büyük yayınevleriyle de çalıştı.

İki oğlu olan usta çizer, İstanbul'da 2 Mart 2020'de 88 yaşındayken vefat etti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.