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    Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi bölgenin tarihine ışık tutuyor

    Osmanlı dönemlerine ait arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, bölgenin tarihine ışık tutuyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 10:06
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    Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi bölgenin tarihine ışık tutuyor

    Kafkaslardan Anadolu'ya girişte ilk yerleşim yeri olma özelliğini taşıyan Kars, tarihi yapıları ve antik alanlarıyla adından söz ettiriyor.

    Ani Ören Yeri'nin ve bölgedeki yoğun arkeolojik yerleşmenin oluşturduğu taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması amacıyla kentte ilk olarak 1959'da Vilayet Konağı'nda Müze Memurluğu kuruldu.

    Bölgede toplanan eserlerin çoğalması sebebiyle 1964 yılından 1978 yılına kadar Kümbet Camisi olarak da bilinen "Havariler Kilisesi" müzeye dönüştürüldü ve tarihi objeler burada sergilendi.

    Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi bölgenin tarihine ışık tutuyor #1

    Müzede 9 bin kayıtlı eser bulunuyor

    AA'da yer alan habere göre; daha sonra İstasyon Mahallesi'nin Cumhuriyet Caddesi'nde 1978 yılında yapılan ve 1981 yılında hizmete açılan modern Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde toplanan 9 bin kayıtlı eser, Doğu Anadolu Bölgesi'nin tarihine ışık oluyor.

    Arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği iki katlı müzede, paleolitik döneminden taş el baltaları, dinozor kemiği, Eski Tunç Çağı'ndan madeni eserler ile altın, gümüş ve bronz süs eşyaları, bronzdan heykelcikler, bilezikler, haçlar, silahlar, kandillerin yanı sıra bakır mutfak kapları, yazım takımları, şamdanlar, mühürler, kantarlar, seramikler, yüzükler ve geleneksel kıyafetler ile Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler yer alıyor.

    Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi bölgenin tarihine ışık tutuyor #2

    Ziyaretçi yoğunluğu

    Tarihi 1600 eserin sergilendiği müzede, 7 bin 400 eser ise depoda muhafaza ediliyor.

    Müze müdürlüğünün projeleriyle zaman zaman depodan çıkarılan ve sergiye açılan eserler, yaz ve kış turizm sezonunda bölgeye gelen turistleri cezbediyor. Müzedeki 65 milyon yıl önce yaşamış Tirinazor grubundan dinozora ait ayak bilek kemiği fosili, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

     


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