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    Kasım ayında en çok Müslüm Gürses dinlendi, İstanbul ilk sırada

    En çok dinlenen sanatçılar arasında kasım ayında da Müslüm Gürses yerini korudu. Gürses'i en çok dinleyen il ise İstanbul oldu.
    • 12.12.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 16:44
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    Kasım ayında en çok Müslüm Gürses dinlendi, İstanbul ilk sırada

    Kasım ayında en çok dinlenen şarkı Semicenk’in söylediği, Unutmak Öyle Kolay mı Sandın? olurken, en çok beğeniyi Mabel Matiz’in Antidepresan’ı aldı.

    Müzikseverler kasımda en çok Müslüm Gürses dinledi ve en çok aratılan şarkıcı listesinde Ahmet Kaya ilk sırada yer aldı.

    En fazla İstanbul'da dinlendi. Sıralamanın devamında ise Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adana, Antalya ve Kayseri yer aldı.

    Kasım ayında en çok Müslüm Gürses dinlendi, İstanbul ilk sırada #1

    Arabesk ve pop öne çıktı

    İHA'da yer alan habere göre; kasım ayında en çok arabesk, pop ve rap müzikleri dinlendi.


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