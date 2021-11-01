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- Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film
Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film
Kasım ayı denildiğinde akıllarda aşk mevsimi ve romantizm dolu anlar gelir... İşte duygu dolu anlarınıza eşlik edecek 22 film önerimiz.
- Haber Merkezi
- 01.11.2021 - 10:57
- Güncelleme : 01.11.2021 - 11:06
Kasımda aşk başkadır sözünü duymayan kalmamıştır...
Aslında her şey "Sweet November" adlı filmden ortaya çıktı. Peki hiç düşündünüz mü kasımda aşk neden başkadır diye.
Sarı ve kahverengi güz renklerinin ahengiyle duygu, tutku, hüzün ve özlemin birleştiği bir ay olan kasım, sonbaharın efsunlu güzellğiyle etkisi altına alıyor. Havalar soğumadan öncesi son sevda yelleri ediyor da diyebiliriz.
Ayın tadını çıkartmak için ise geriye battaniye altında romantik bir film izlemek kalıyor.
İşte kasım ayında romantikliğin zirvesini yaşatacak filmleri sizler için derledik.
KASIMDA AŞK BAŞKADIR
AŞK VE GURUR
ZAMANDA AŞK
NOT: SENİ SEVİYORUM
MUHTEŞEM GATSBY
AŞKIN 500 GÜNÜ
NOT DEFTERİ
GÜN DOĞMADAN
BOŞ EV
SİL BAŞTAN
KAZABLANKA
LA LA LAND
ARKADAŞTAN ÖTE
SENDEN ÖNCE BEN
AŞK TESADÜFLERİ SEVER
İNCİR REÇELİ
EVİM SENSİN
ISSIZ ADAM
KELEBEĞİN RÜYASI
UNUTURSAM FISILDA
FAKAT MÜZEYYEN BU DERİN BİR TUTKU
İKİMİZİN YERİNE