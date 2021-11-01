Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film

Kasım ayı denildiğinde akıllarda aşk mevsimi ve romantizm dolu anlar gelir... İşte duygu dolu anlarınıza eşlik edecek 22 film önerimiz.

Kasımda aşk başkadır sözünü duymayan kalmamıştır...

Aslında her şey "Sweet November" adlı filmden ortaya çıktı. Peki hiç düşündünüz mü kasımda aşk neden başkadır diye.

Sarı ve kahverengi güz renklerinin ahengiyle duygu, tutku, hüzün ve özlemin birleştiği bir ay olan kasım, sonbaharın efsunlu güzellğiyle etkisi altına alıyor. Havalar soğumadan öncesi son sevda yelleri ediyor da diyebiliriz.

Ayın tadını çıkartmak için ise geriye battaniye altında romantik bir film izlemek kalıyor.

İşte kasım ayında romantikliğin zirvesini yaşatacak filmleri sizler için derledik.

KASIMDA AŞK BAŞKADIR

AŞK VE GURUR

ZAMANDA AŞK

NOT: SENİ SEVİYORUM

MUHTEŞEM GATSBY

AŞKIN 500 GÜNÜ

NOT DEFTERİ

GÜN DOĞMADAN

BOŞ EV

SİL BAŞTAN

KAZABLANKA

LA LA LAND

ARKADAŞTAN ÖTE

SENDEN ÖNCE BEN

AŞK TESADÜFLERİ SEVER

İNCİR REÇELİ

EVİM SENSİN

ISSIZ ADAM

KELEBEĞİN RÜYASI

UNUTURSAM FISILDA

FAKAT MÜZEYYEN BU DERİN BİR TUTKU

İKİMİZİN YERİNE