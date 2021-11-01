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    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film

    Kasım ayı denildiğinde akıllarda aşk mevsimi ve romantizm dolu anlar gelir... İşte duygu dolu anlarınıza eşlik edecek 22 film önerimiz.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 11:06
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    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film

    Kasımda aşk başkadır sözünü duymayan kalmamıştır...

    Aslında her şey "Sweet November" adlı filmden ortaya çıktı. Peki hiç düşündünüz mü kasımda aşk neden başkadır diye.

    Sarı ve kahverengi güz renklerinin ahengiyle duygu, tutku, hüzün ve özlemin birleştiği bir ay olan kasım, sonbaharın efsunlu güzellğiyle etkisi altına alıyor. Havalar soğumadan öncesi son sevda yelleri ediyor da diyebiliriz.

    Ayın tadını çıkartmak için ise geriye battaniye altında romantik bir film izlemek kalıyor.

    İşte kasım ayında romantikliğin zirvesini yaşatacak filmleri sizler için derledik.

    KASIMDA AŞK BAŞKADIR

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #1

    AŞK VE GURUR

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #2

    ZAMANDA AŞK

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #3

    NOT: SENİ SEVİYORUM

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #4

    MUHTEŞEM GATSBY

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #5

    AŞKIN 500 GÜNÜ

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #6

    NOT DEFTERİ

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #7

    GÜN DOĞMADAN

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #8

    BOŞ EV

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #9

    SİL BAŞTAN

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #10

    KAZABLANKA

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #11

    LA LA LAND

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #12

    ARKADAŞTAN ÖTE

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #13

    SENDEN ÖNCE BEN

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #14

    AŞK TESADÜFLERİ SEVER

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #15

    İNCİR REÇELİ

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #16

    EVİM SENSİN

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #17

    ISSIZ ADAM

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #18

    KELEBEĞİN RÜYASI

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #19

    UNUTURSAM FISILDA

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #20

    FAKAT MÜZEYYEN BU DERİN BİR TUTKU

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #21

    İKİMİZİN YERİNE

    Kasımda aşk gerçekten başkaymış dedirtecek 22 film #22

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