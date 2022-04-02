Kayahan'nın vefatının üzerinden 7 yıl geçti

Unutulmaz eserlere imza atan yorumcu, besteci ve şarkı sözü yazarı Kayahan'ın vefatının üzerinden 7 yıl geçti.

Tam adı Kayahan Açar olan sanatçı, Albay Süleyman Açar ile Firuzan Hanım'ın oğlu olarak 29 Mart 1949'da İzmir'de doğdu. Müziğe düşkün bir çocuk olarak büyüyen Açar, ilk ve ortaokul eğitimini Kars'ta Fevzi Çakmak Okulu'nda aldı.

Babasının askerlik görevi nedeniyle Türkiye'nin birçok ilini dolaşan ve gençlik yıllarını Ankara'da geçiren sanatçı, ilk evliliğini 8 Mart 1973'te Nur Açar ile yaptı. İlk çocukları Beste 1974'te dünyaya gelen çift, 1991'de ayrıldı.

"YOSUN GÖZLÜM SEVGİLİM"

Müzik dünyasına ilk olarak 1971'de "Yosun Gözlü Sevgilim - Bir Mektubun Var" adlı 45'liğiyle adım atan sanatçı, 1978'de Türkiye Eurovision elemeleri için "İstanbul Hatırası" adlı bir şarkı besteledi ancak şarkı elemeyi geçemedi. Sanatçı, 1980'de "Bekle Gülüm - Ateş" adlı 45'liğini müzikseverlerin beğenisine sundu.

ALTIN PORTAKAL ÖDÜLÜ

Seslendirdiği bütün şarkıları kendisi yazıp besteleyen usta sanatçı, adını ilk olarak Sezen Aksu, Zerrin Özer, Bilgen Bengü ve en çok da yakın dostu Nilüfer'e verdiği şarkılarla duyurdu.

Kayahan'ın Nilüfer tarafından yorumlanan "Geceler", "Kar Taneleri", "Esmer Günler" adlı eserleri, Türk pop müziğinin unutulmaz eserleri arasına girdi.

Başarılı sanatçı, "Geceler" adlı şarkısıyla 1986'da Ayşegül Aldinç ile katıldığı "Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması"nda "Altın Portakal" ödülüne layık görüldü.

"SEVENLER AYRILMAYIN"

Kayahan, 1985'te TRT Müzik kanalında "Cumartesiden Cumartesiye" kuşağı içerisinde çocuklar için bilim kurgu temalı "Sanmer 2095" adlı programı sundu, 1987'de ise yine çocuklar için "Merhaba Çocuklar" adlı albümü hazırladı.

"Sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın" sloganıyla 1995'te "Benim Penceremden" albümünü yayımlayan sanatçının, "Ben Anadolu Çocuğuyum" ve "Allah'ım Neydi Günahım" adlı eserleri, birçok müzisyen tarafından yorumlandı. Sanatçı, "Ben Anadolu Çocuğuyum" şarkısında, kültürel erozyon karşısındaki tepkisini işledi.





KAYAHAN ÖLDÜ

Sanatçı, 1990'da yumuşak doku kanseri ile mücadele etti. İyileştikten sonra 2004'te tekrar kansere yakalanan usta isim, tekrar iyileşti ancak hastalık 2014'te yeniden nüksetti. Bir yıl boyunca hastalığıyla mücadele etmeye devam eden Açar, küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle 3 Nisan 2015'te hayatını kaybetti.

