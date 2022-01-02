Kaybettikleri arkadaşları anısına kırsaldaki okula kütüphane kazandırdılar

Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü üyeleri, geçen yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yamaç paraşütü pilotu ve edebiyat öğretmeni arkadaşlarının anısına kütüphane açtı

Son görev yeri Yüreğir Anadolu Lisesi olan, kulüpte yamaç paraşütü ve rafting ile uğraşan edebiyat öğretmeni Fetullah Özüdoğru, 8 Aralık 2020'de henüz 38 yaşındayken evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Arkadaşları, öğrencilerine her zaman kitap okuma aşkı kazandırmayı isteyen Özüdoğru anısına bir okula kütüphane kazandırma kararı aldı.

Yapılan araştırma sonucu Karaisalı ilçesinin kırsal Etekli Mahallesindeki Etekli Erkeğin Şehit Fatih Yılmaz İlk ve Ortaokulunun kütüphaneye ihtiyaç duyduğu belirlendi.

Kulüp üyeleri, aralarında topladıkları yaklaşık 25 bin lirayla okulda kütüphane olarak ayrılan odanın tadilatını yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce masa ve dolap desteği sunulan kütüphane, kulüp üyelerince de kitap, bilgisayar, satranç takımı ve zeka oyunları ile donatıldı.

Açılışı yapılan kütüphaneye gelen öğrenciler, öğretmenleri tarafından bilgilendirildikten sonra raflardan okuyacakları kitapları seçti.

"ANISINA YAKIŞACAĞINI DÜŞÜNDÜK"

Kulüp başkanı Güner Akkaya, arkadaşlarının vefatının kendilerini çok etkilediğini, aktif üyeleri olan Özüdoğru'nun çok sevildiğini söyledi.



Özüdoğru'nun vefatının ardından onun anısını yaşatmak istediklerini anlatan Akkaya, "Arkadaşımız kulübümüzün uçan pilotlarındandı. Aramızdan ayrılmasına çok üzüldük. Edebiyat öğretmeni olması dolayısıyla adına bir kütüphane olmasının onun anısına yakışacağını düşündük. İhtiyacı olan uygun bir okulda bir kütüphane hazırlayalım diye karar aldık. Karaisalı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile yaptığımız görüşmeyle çalışmaya başladık." dedi.

Akkaya, kulüpteki 14 pilotun kendi aralarında para toplayarak çalışmaya destek verdiğini ifade ederek, kütüphanede 1000 kitap bulunduğunu, gelecek olan kitapların da olduğunu aktardı.

"Gönlümüz iki bilgisayar almayı hedefliyordu ama ancak bir bilgisayar alabildik. Önümüzdeki günlerde kütüphanemize desteğimiz devam edecek. Rahmetlinin anısını yaşatmak için sürekli bu okulumuzla irtibat halinde olacağız." diyen Akkaya, çok isabetli bir karar aldıklarını düşündüklerini kaydetti.

Akkaya, "Yönetim kurulumuz her eğitim öğretim yılı başlamadan önce Adana'mızda ihtiyacı olan bir okula her yıl bir kütüphane kurmaya karar verdi." ifadesini kullandı.

Özüdoğru'nun arkadaşlarından Mustafa Şahin de yaşamını yitiren öğretmenle geçmişte birlikte 2 yıl uçuş ve rafting yaptıklarını anlattı.

Öğretmen arkadaşlarının anısı için çocukların daha iyi ortamlarda eğitim almasını sağlamanın isabetli bir seçim olduğunu dile getiren Şahin, "Merhum arkadaşımız karıncayı bile incitmeyen bir insandı. Karakteri çok sağlam, dürüst bir arkadaşımızdı. Allah rahmet etsin." diye konuştu.

KÜTÜPHANEDE EV SICAKLIĞI

Okul müdürü Süleyman Dağ da okullarına kazandırılan kütüphaneye destek veren kulüp üyelerine teşekkür etti.

Eski sıraları birbirine monte ederek üstü minderli 6 metrekarelik, yerden yaklaşık 30-40 santimetre yüksekliğe sahip bir platform kurduklarını belirten Dağ, kütüphanenin öğrencilere faydalı olacağına inandıklarını aktardı.

Dağ, "Bulunduğumuz yer Adana'da soğuk havanın hakim olduğu bir yer. Okulumuz taşıma merkezli bir okul. Öğrenciler kendi evlerinde günlük hayatlarında yer minderlerinde oturuyorlar. Biz de ev sıcaklığını kütüphanemize taşımak için, onlara rahat bir okuma köşesi oluşsun diye Güner Akkaya'nın da desteğiyle bu platformu kütüphanemize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Deniz Birinç, kütüphaneyi gezdiğini ve güzel bulduğunu belirterek, "En çok kitapları beğendim, oyunları da beğendim. Yapanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Mehmethan Kuvvet de kütüphanenin okul için güzel olduğunu, kitapları sevdiğini kaydetti.