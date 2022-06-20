Petrol
112.12
-0.88%
Euro
18.2303
0.25%
Dolar
17.3288
0.02%
Altın
1.025
0.04%
Borsa
2535
0.08%
Bitcoin
356.622
9.36%
BTXN Coin
8.49
15.98%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Kaybolan Ahlat Tarihi kitabını bulup getirene 60 bin lira ödül

    2. Yüzyıl'da Şeref Bin Ebu’l Mutahhar El-Ensâri tarafından yazılan ve şu an kayıp olan Ahlat Tarihi adlı kitabın bulunması için çalışma başlatıldı.
    • 20.06.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 11:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kaybolan Ahlat Tarihi kitabını bulup getirene 60 bin lira ödül

    Ahlat tarihinin ve stratejik önemi noktasında önemli verilerin gün yüzüne çıkacağı düşünülen kayıp kitabın bulunulması için kayıp kitabın kopyasını getiren kişiye fahri hemşerilik beratı, 3 gün Ahlat'ta konaklama ve gezi ile 60 bin TL ödül verileceğini duyuruldu.

    Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Müverrih Meşhur Ebu'l-Fidâ tarafından 14.yüzyılın ilk yarısında yazılmış olan Ortaçağ tarihi kaynaklarında adından söz edilen ve Şeref Bin Ebu'l Mutahhar El-Ensâri tarafından 12.yüzyılda yazılmış olan ‘Ahlat Tarihi' adlı kitabın günümüzde nerede olduğunun bilinmediğini ve bulmak için ödül bıraktıklarını söyledi.

    Kaybolan Ahlat Tarihi kitabını bulup getirene 60 bin lira ödül #1

    60 bin TL ödül

    İHA'da yer alan habere göre; Mümtaz Çoban; "Ahlat tarihinin ve stratejik önemi noktasında bu kitabın kopyasını getiren kişiye fahri hemşerilik beratı, 3 gün Ahlat'ta konaklama ve gezi ile 60 bin TL ödül verileceğini belirten Başkan Çoban, “Malumunuz Ahlat Anadolu'ya giriş kapımızdır. Bin yıl önceki başkentimiz ve tarihin en ihtişamlı şehirlerinden birisidir."


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Çin borç verme faizlerini sabit tuttu
    Ekonomi

    Çin borç verme faizlerini sabit tuttu

    'Türkiye karşıtlarına verilen destektir'
    Gündem

    'Türkiye karşıtlarına verilen destektir'

    Görüş Bildir