Kaybolan Ahlat Tarihi kitabını bulup getirene 60 bin lira ödül

2. Yüzyıl'da Şeref Bin Ebu’l Mutahhar El-Ensâri tarafından yazılan ve şu an kayıp olan Ahlat Tarihi adlı kitabın bulunması için çalışma başlatıldı.

Ahlat tarihinin ve stratejik önemi noktasında önemli verilerin gün yüzüne çıkacağı düşünülen kayıp kitabın bulunulması için kayıp kitabın kopyasını getiren kişiye fahri hemşerilik beratı, 3 gün Ahlat'ta konaklama ve gezi ile 60 bin TL ödül verileceğini duyuruldu.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Müverrih Meşhur Ebu'l-Fidâ tarafından 14.yüzyılın ilk yarısında yazılmış olan Ortaçağ tarihi kaynaklarında adından söz edilen ve Şeref Bin Ebu'l Mutahhar El-Ensâri tarafından 12.yüzyılda yazılmış olan ‘Ahlat Tarihi' adlı kitabın günümüzde nerede olduğunun bilinmediğini ve bulmak için ödül bıraktıklarını söyledi.

60 bin TL ödül

İHA'da yer alan habere göre; Mümtaz Çoban; "Ahlat tarihinin ve stratejik önemi noktasında bu kitabın kopyasını getiren kişiye fahri hemşerilik beratı, 3 gün Ahlat'ta konaklama ve gezi ile 60 bin TL ödül verileceğini belirten Başkan Çoban, “Malumunuz Ahlat Anadolu'ya giriş kapımızdır. Bin yıl önceki başkentimiz ve tarihin en ihtişamlı şehirlerinden birisidir."