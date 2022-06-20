- Haberler
- Kültür Sanat Haberleri
- Kaybolan Ahlat Tarihi kitabını bulup getirene 60 bin lira ödül
Kaybolan Ahlat Tarihi kitabını bulup getirene 60 bin lira ödül
- 20.06.2022 - 11:32
- Güncelleme : 20.06.2022 - 11:33
Ahlat tarihinin ve stratejik önemi noktasında önemli verilerin gün yüzüne çıkacağı düşünülen kayıp kitabın bulunulması için kayıp kitabın kopyasını getiren kişiye fahri hemşerilik beratı, 3 gün Ahlat'ta konaklama ve gezi ile 60 bin TL ödül verileceğini duyuruldu.
Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Müverrih Meşhur Ebu'l-Fidâ tarafından 14.yüzyılın ilk yarısında yazılmış olan Ortaçağ tarihi kaynaklarında adından söz edilen ve Şeref Bin Ebu'l Mutahhar El-Ensâri tarafından 12.yüzyılda yazılmış olan ‘Ahlat Tarihi' adlı kitabın günümüzde nerede olduğunun bilinmediğini ve bulmak için ödül bıraktıklarını söyledi.
60 bin TL ödül
İHA'da yer alan habere göre; Mümtaz Çoban; "Ahlat tarihinin ve stratejik önemi noktasında bu kitabın kopyasını getiren kişiye fahri hemşerilik beratı, 3 gün Ahlat'ta konaklama ve gezi ile 60 bin TL ödül verileceğini belirten Başkan Çoban, “Malumunuz Ahlat Anadolu'ya giriş kapımızdır. Bin yıl önceki başkentimiz ve tarihin en ihtişamlı şehirlerinden birisidir."