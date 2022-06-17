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    Kayseri'deki 7,5 milyon yıllık fosiller

    Kayseri'ye gelen yabancı paleoantropologlar, 7,5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen çeşitli hayvanlara ait fosillerin bulunduğu kazı alanında incelemede bulundu.
    • 17.06.2022 - 09:24
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    Kayseri'deki 7,5 milyon yıllık fosiller

    Berkeley Üniversitesi'nden antropolog Prof. Dr. Tim White, Berkeley Üniversitesinde doktora yapan ve paleontoloji üzerine çalışma yürüten Kaliforniyalı Dr. Joshua Carlson ve paleolitik arkeolojisi üzerine çalışmalar yapan İspanyalı Dr. Laura Sánchez ile Kayseri'deki kazıları yürüten heyette yer alan Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu ve Prof. Dr. Cesur Pehlevan, Yamula Barajı gölü kıyısı ile Barsama bölgesindeki kazı alanlarında inceleme yaptı.

    Kayseri deki 7,5 milyon yıllık fosiller #1

    Büyük zenginlikte

    AA'da yer alan habere göre; heyet, incelemenin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Büyükkılıç, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri’nin paleontoloji ve fosil alanında da çok büyük zenginliklere sahip olduğunu vurguladı.


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