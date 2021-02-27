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    Kazakistan'da Saka Türklerine ait bine yakın kalıntı bulundu

    Kazakistan'ın Almatı Bölgesi'nde milattan önce 5. yüzyıldan kalma, Saka Türkleri'ne ait bine yakın eser ortaya çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2021 - 01:11
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    Kazakistan'da Saka Türklerine ait bine yakın kalıntı bulundu

    Kazakistan’ın Almatı Bölgesi’nde Saka dönemine ait Katartöbe Mezarlığı’nda bulunan bine yakın tarihi eser, başkent Nur-Sultan’daki Milli Müze’de sergileniyor.

    TRT Haber'de yer alan habere göre; sergilenen eserler arasında altın küpeler, altın süs eşyalarının yanı sıra bronz aynalar, demir bıçaklar ve kemik ok uçları da bulunuyor. Kalıntılar arasında Saka Dönemi’nin soylu temsilcisinin büstü dikkat çeken eserlerden biri.

    3 YILLIK ÇALIŞMADA BULUNDU

    Kalıntılar, Kazakistan Milli Müzesi ve Kore Milli Araştırma Enstitüsü tarafından arkeolojik çalışmalar sırasında ortaya çıkarıldı.

    Kazakistan Milli Müze Müdürü Arystanbek Muhamediulu, söz konusu arkeolojik çalışmaların 3 yıl boyunca Katartöbe Mezarlığı’nda yürütüldüğünü söyledi.

    Kazakistan da Saka Türklerine ait bine yakın kalıntı bulundu #1

    ESKİ TÜRK YAZILARI

    Mezarlıkları araştırmaya devam ettiklerini söyleyen Muhamediulu, "Ayrıca o mezarlıklarla birlikte Saka Dönemine ait altınların yapıldığı yerleri araştırma konusunu da ele alıyoruz. “Hayvan” tarzında yapılan altın eserler, seramik sürahiler, kılıçlar ve mızrakların yüksek kalitede yapıldığını biliyoruz. Ama bu eserlerin o zamanda nasıl ve nerede yapıldığını bilmiyoruz. Ayrıca Altın elbiseli adamların yanında bulunan eserlerde eski Türk yazıları var. Özellikle onları da araştırmamız gerekiyor" dedi.

    Kazakistan da Saka Türklerine ait bine yakın kalıntı bulundu #2

    "BİRAZ MOĞOL, BİRAZ AVRUPALI"

    Arkeolog Arhat Kayırmagambetov, arkeolojik çalışmalar sırasında bulunan iskelet üzerinden yaptıkları antropolojik araştırmalar hakkında bilgi verdi:

    "Bulunan iskeletin yüz hatlarının biraz Moğol, biraz Avrupalılara benzediği ortaya çıktı. Ayrıca bir ilginç detay daha var. O dönemde yaşayan insanların genelde et, süt ve az miktarda buğday ile beslendikleri tespit edildi."

    Arkeolog Kayırmagambetov, iskelet ve kafatası üzerinde yapılan antropolojik çalışmalar sonucunda adamın büstünün yapıldığını söyledi.

    Kazakistan da Saka Türklerine ait bine yakın kalıntı bulundu #3

    MEZARLIKLAR 1988'DE BULUNDU

    Ortaya çıkan tüm tarihi eserler ise Kazakistan Ulusal Müze Vakfı'na devredildi.

    Almatı Bölgesi’ndeki Saka Dönemine ait eski mezarlıklar ilk kez 1988 yılında okul öğrencileri tarafından tesadüfen bulunmuştu.

    Kazakistan da Saka Türklerine ait bine yakın kalıntı bulundu #4

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