"Şair Ceketli Çocuk" olarak tanınan sanatçının sevenleri, günün erken saatlerinden itibaren Artvin'deki Yeşilköy köyüne gelerek Koyuncu'nun mezarına gül ve karanfil bırakıp dua etti.

Kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden Kazım Koyuncu'nun ailesinin isteği doğrultusunda koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl toplu anma töreni düzenlenmeme kararı alınmıştı.

Bu kapsamda, "Şair Ceketli Çocuk" olarak tanınan sanatçının sevenleri, günün erken saatlerinden itibaren Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy köyüne gelerek Koyuncu'nun mezarına gül ve karanfil bırakıp dua etti.

Ziyaretçileri karşılayan Niyazi Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyini, ölümün 15. yılında özlemle andıklarını söyledi.

Kazım Koyuncu, ölümünün 15. yılında anıldı VİDEO

"HER 25 HAZİRAN'DA BURADAYIZ"

Ağabeyine karşı her yıl katlanarak artan bir özlem olduğunu belirten Koyuncu, "Sadece ben değil, tüm sevenleri olarak çok özlüyoruz. 15 yıldır her 25 Haziran'da sevenleri olarak buradayız, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." dedi.

"TOPLUMA MAL OLMUŞ BİR İNSANDI"

Koyuncu, bu yıl koronavirüs nedeniyle farklı bir anma olduğunu ifade ederek, "Pandemi nedeniyle buraya gelenlerle kucaklaşamadık, ağlaşamadık ama sevenleri akın akın kabre gelerek burada ağabeyimi anıyor, yad ediyor. Kazım Koyuncu, duruşuyla sanatıyla her şeyiyle topluma mal olmuş bir insandı. Dünya döndükçe ona olan sevgi katlanarak artacaktır. Ağabeyim bir ozandı.” diye konuştu.