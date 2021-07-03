Kemal Sunal, vefatının 21. yılında anılıyor

Ardında bıraktığı "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Sahte Kabadayı" ve "Kapıcılar Kralı" gibi filmlerin yanı sıra gülüşüyle de hafızalarda yer edinen Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 21 yıl geçti.

Yeşilçam'ın güldüren yüzü Kemal Sunal, vefatının 21. yılında tüm ülkede hatırlanmaya devam ediyor.

"İnek Şaban" tiplemesi başta olmak üzere canlandırdığı iyi, saf adam rolleriyle her yaştan izleyicinin beğenisini kazanan, izleyiciyi güldürürken düşündürmeyi de başaran sanatçı, filmlerinde öğretmenden bekçiye, kapıcıdan çöpçüye kadar birçok karaktere girerek, tüm Türkiye'nin hafızasına kazındı.

SEVENLERİ KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Aynı zamanda canlandırdığı her karakterle seyircilerin yüzünü güldürmeyi başaran ve halk tarafından fazlasıyla benimsenen Kemal Sunal, ölümünün üzerinden 21 yıl sonra saygı ve özlemle anılıyor.

Usta oyuncu Kemal Sunal’ın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anma törenine, Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal, eşi Gül Sunal, İlyas Salman, Yeşilçam oyuncusu Yavuz Karakaş, eski yeşilçam oyuncuları ve sevenleri katıldı.

Anmaya gelen kişiler Kemal Sunal için dua etti.

Kemal Sunal mezarı başında anıldı VİDEO

"HAYATTA OLSAYDI, ARŞİVLERİNİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞMAK İSTERDİ"

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal "21 yıl uzun bir zaman ama bize çok kısa geldi sanki dün kaybetmişiz gibi. Acısı özlemi giderek artıyor. Sevenlerini gördükçe, sevenleri mesajla bize ulaştıkça, mutlu oluyoruz. Kemal’in arşivleri üzerine bir youtube kanalı açtım. Hayatta olsaydı o da sosyal medyada sevenleri ile arşivlerini buluşturmak isterdi" dedi.

"BABAM BİZİM ÇINARIMIZ GÖLGESİ ÜZERİMİZDEN HİÇ EKSİK OLMASIN"

Oğlu Ali Sunal "Babam bizim çınarımız. Gölgesi üzerimizden hiç eksik olmasın. Torunlarını da bizi de her zaman olduğu yerden kucaklasın kollasın, izlesin istiyoruz" diye konuştu.

"BÜYÜK İNSANLAR UZUN SÖZLE ANLATILMAZ, İNSANDI"

İlyas Salman "Yakın dostumdu arkadaşımdı. Bir gün Kemal aradı beni dedi ki 'Çöpçüler Kralı diye bir film yapıyoruz, orada misafir aktör rolü var, oynar mısın?’ Ben de tabi oynarım dedim. İlişkimiz öyle başladı. Çok güzel bir insandı, çok aydınlık nazik, sevecen bir insandı. Işıklar içerisinde uyusun. Büyük insanlar uzun sözle anlatılamaz, kısa ve öz; insandı" dedi.

























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