Kemal Sunal, vefatının 21. yılında mezarı başında anılacak

Sevenleri, ardında birçok yapım bırakan Sunal için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bir araya gelecek.

Usta oyuncu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de Balalayka'nın çekimi için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.

56 yaşında vefat eden Türk sinemasının unutulmaz ismi, vefatının 21. yılında kabri başında anılacak.

ZİNCİRLİKUYU'DA ANILACAK

Ünlü oyuncunun ailesi ve sevenleri, 3 Temmuz Cumartesi günü anma için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bir araya gelecek.

Anma töreninin saat 12.00'de başlayacağı kaydedildi.

KEMAL SUNAL KİMDİR

10 Kasım 1944'te annesi Saime Hanım ve babası Mustafa Bey'in ilk çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Ama o, doğum gününü Atatürk'e saygı sebebiyle hep 11 Kasım'da kutladı.

Bazen dış dünyayla tüm bağını koparacak kadar içine kapanık bir çocuktu. Ancak yine de her çocuk gibi yaramazlıklarıyla meşhurdu.

Annesi, ilkokula başladığı gün Sunal'ın farklı bir çocuk olacağını anlamıştı. Çünkü Sunal tezat duyguları bir arada tutabiliyordu. Okulun ilk günü diğer bütün çocuklar ağlarken o annesinin yanında öylece durdu ve sadece etrafı izledi. Gözlem yapmaya o gün başlamıştı.

SAHNEYLE İLK KEZ TANIŞTI

Çekingenliği, o utandıkça yüzünün kızarmaları liseye kadar sürdü. Vefa Lisesi'ne başladığında artık kendini daha iyi ifade ediyordu. Bu, onu daha neşeli ve güleryüzlü gösteriyordu.

Çocukluğundan beri tiyatro, Kemal Sunal'ın ilgisini hep çekti. Lisede Felsefe Öğretmeni Belkıs Hanım, onun bu ilgisini fark etti ve profesyonel oyunculuğa başlayabilmesi için önemli kişilerle tanıştırmayı teklif etti.

Ancak Kemal'in babası Mustafa Bey, oğlunun tiyatrocu olmasını istemiyordu. Bir süre çok karşı çıktı ancak dah asonra oğlunun isteğine ve öğretmeninin ricalarına daha fazla karşı duramadı.

Belkıs Hanım, Sunal'ı Kenter Tiyatrosu'na götürdü ve Müşfik Kenter ile tanıştırdı. Sahneye çıktığı ilk oyunda hiç sözü olmamasına rağmen seyirci ona gülüyordu. Müşfik Kenter ve kendisi bu duruma o anda anlam veremeseler de zaman her şeyi gösterdi.

"BU ÇOCUKTA İŞ VAR"

''Dün Bugün'' adlı oyunda Münir Özkul, Kemal'den çok etkilendi ve Ertem Eğilmez'e beğenisini şu sözlerle dile getirdi:

''Bak Ertem, dikkat bu çocuğa. İş var bunda.''

Böylece Kemal Sunal, Ertem Eğilmez'in yönetmelik koltuğuna oturacağı ''Tatlı Dillim'' sinema filminin oyuncu kadrosundaydı.

SİNEMA KARİYERİ

1973 yapımı ''Tatlı Dillim'' filmiyle kamera önüne adım attı. Bugün hala sıkılmadan izlenilen, İnek Şaban, Süt Kardeşler, Davaro, Sakar Şakir, Çöpçüler Kralı, Kapıcılar Kralı filmlerinde rol aldı. Özellikle ''Hababam Sınıfı'' serisindeki rolü ile anıldı.

1974'te Gül Sunal ile evlendi, bu evlilikten Ali ve Ezo dünyaya geldi.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ

1976 yapımı ''Kapıcılar Kralı'' filmi Kemal Sunal'a 1977'de Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandırdı.

Kemal Sunal, 12 Eylül dönemi sebebiyle üniversiteye devam edemedi. Yarım bırakmak istemedi ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'ne geri döndü. 1995'te üniversite mezunu oldu.

TEZ KONUSU

Mezuniyetinin üzerine yüksek lisans yapmaya karar verdiğinde tez konusu olarak kendi filmlerinin sosyolojik incelemesini seçti.

Daha sonra tezini bir kitap haline getirdi ve ona ''Televizyon ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü'' adını verdi.