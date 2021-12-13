Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi ne zaman çıkacak? Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi konusu ve oyuncuları

Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi ne zaman çıkacak? Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi konusu ve oyuncuları

Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hayatını konu edinen TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi için geri sayım başladı. Peki Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi ne zaman çıkacak, konusu nedir?

Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarını konu edinen TRT Ortak Yapımı ''Kesişme; İyi ki Varsın Eren'' ismiyle beyaz perdeye taşınacak sinema filminin çekimleri tamamlandı.

Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu’nun kaleme aldığı Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin başrolünü İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk gibi oyuncular paylaşıyor.

Sinemaseverler, Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi oyuncuları ve konusunu araştırıyor. Peki, Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi ne zaman çıkacak? İşte, Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi oyuncu kadrosu, konusu ve vizyon tarihi...

KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu edinen TRT Ortak yapımı ''Kesişme; İyi ki Varsın Eren'' filminin yayın tarihi, üçüncü tanıtımı ile belli oldu.

Buna göre Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi, şehit Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyondaki yerini alacak.

Filmde, iki şehidin hayat hikayesi, çalışkan, fedakar ve sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıyacak.

11 Ağustos 2017 tarihinde şehit olan iki kahramanın hayatlarını konu alan Kesişme; İyi ki Varsın Eren'in üçüncü tanıtımını sosyal medya hesabından paylaşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, ''TRT ortak yapımı ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ sinema filmi, Şehidimiz Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta vizyona giriyor. Maçka’dan yükselen cesaret, feraset ve yiğitliğin sesi tüm dünyada yankılanacak. Rahmet ve minnetle'' ifadelerini kullandı.

KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu’nun kaleme aldığı filmde, iki şehidin hayat hikayesi, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu, Karadeniz'deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakâr, sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtılacak.

Filmin üçüncü tanıtımında, mavi ve yeşilin muhteşem buluşmasına tanık olunan Karadeniz’deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir astsubayın yaşamlarından kesitler yer alıyor. Trabzonsporlu ünlü futbolcu Abdülkadir Ömür’ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi ve sıcak, samimi Anadolu insanının bilinmeyen yönlerini sergileyen sahneler de büyük ilgi çekiyor.

Hiçbir zaman unutulmayacak şehitlerin anısına çekilen “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, gerçek yaşam öykülerinden uyarlanan, izleyicinin içine işleyen senaryosu, duygu yüklü sahneleri, muhteşem oyuncu kadrosu ve Anadolu’nun büyüleyici güzelliklerini sergileyen görüntüleriyle Türk sinema tarihinde önemli bir eser olarak yerini alacak.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek’in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.