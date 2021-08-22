Kill Bill'in usta oyucusu Sonny Chiba hayatını kaybetti

Kill Bill filmindeki aksiyon sahnelerinin yıldız ismi Japon dövüş sanatları ustası ve oyuncu Sonny Chiba yakalandığı koronavirüs nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.

Quentin Tarantino’nun “Kill Bill” film serisinde Hattori Hanzo karakterini canlandıran Sonny Chiba, koronavirüse bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dövüş sanatları filmleriyle adını duyuran ünlü oyuncu Chiba'nın ölümünü menajeri Timothy Beal doğruladı.

SANAT DÜNYASINI ÜZEN VEFAT

Beal yaptığı açıklamada "Sonny ,dün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Trajik bir haber, o çok iyi bir arkadaş ve harika bir müşteriydi" diye konuştu.

82 yaşında hayata gözlerini yuman aktör ve dövüş sanatları ustasının vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

SONNY CHİBA KİMDİR

1939'da Fukuoka'ya bağlı Sadaho Maeda'da doğan Sonny Chiba, 1960'larda dövüş sanatları eğitimi aldıktan snora karate uzmanı oldu.

Oyunculuk kariyerine Japonya'da başlayan Chiba birçok Japon filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

Toei Stüdyo'yla çalışan ünlü oyuncu, Bruce Lee'nin dünya çapındaki başarısının ardından kendini tamamen oyunculuğa adadı. 1974'te "The Street Fighter" üçlemesinde rol aldı. Filmde sinema tarihinin ilk x-rated dövüş sahnesine imza attı. Bu ona ABD kariyerinin yolunu açtı.

Chiba'nın kariyerini yakından takip eden ünlü yönetmen Quentin Tarantino, ona ilk kez 1993'te True Romance filminde atıf yaptı. Yine Ucuz roman'daki Ezekiel konuşmasının bir kısmını da Chiba'nın bir filminin açılış sahnesinden alıntıladı. Sonunda onu Kill Bill'de oynattı.

Chiba, Kill Bill'de Uma Thurman'a intikam alması için samuray kılıcı yapan suşi şefi Hattori Hanzo'yu oynadı. Daha sonra 2006'da Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Drift'te rol aldı.

Chiba en son Wesley Snipes'ın zombi filmi "Outbreak Z" için çalışıyordu. Oyunculuğu dışında Japan Action Club'da aktörlere dövüş sanatları dersleri veriyordu.