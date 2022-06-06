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    Kimmerler'in Anadolu'daki ilk yerleşim yeri Kırıkkale olabilir araştırması

    Japonyalı arkeolog tarafından yapılan kazı çalışmalarında, milattan önce Ukrayna topraklarından ayrılan Kimmerler'in, Anadolu'daki ilk yerleşim yerinin Büklükale olduğunu tahmin ediliyor.
    • 06.06.2022 - 16:33
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    Kimmerler'in Anadolu'daki ilk yerleşim yeri Kırıkkale olabilir araştırması

    Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkiinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan kazı çalışmaları, mayıs ve haziran aylarında yapılıyor. "Aşağı Şehir" ve "Yukarı Şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale mevkiinde, Japonyalı arkeolog başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor.

    Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Japonyalı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, arkeoloji kazılarında Anadolu'ya gelen Kimmerler'in Anadolu'daki ilk yerleşim yerinin Büklükale olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

    Kimmerler in Anadolu daki ilk yerleşim yeri Kırıkkale olabilir araştırması #1

    Yeni yerleşim yeri

    Büklükale'de en yeni Osmanlı döneminde de yerleşme olduğunu belirten Matsumura, "Onun altında Helenistik dönemine ait yerleşmesi tespit ettik. Helenistik'in altında Geç Demir Çağ denilen Akhamenid pers dönemindeki yerleşmede var" dedi.


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