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    Kırkpınar davul ve zurna ekibi, geleneksel davet için yollarda

    Tarihi Kırkpınar davul ve zurna ekibi, vatandaşları 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etmek için sokak sokak dolaşıyor.
    • AA
    • 07.07.2021 - 02:31
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 02:46
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    Kırkpınar davul ve zurna ekibi, geleneksel davet için yollarda

    660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yaklaşırken, etkinliğin vazgeçilmezleri arasındaki davul ve zurna ekibi de geleneksel davetlerine başladı.

    Davul zurnalı davet, güreşlerin başlayacağı 9 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek.

    "KIRKPINAR'A HASRET KALDIK"

    Şef Alaattin Zurnacı, geçen yıl yapılamadığı için Kırkpınar'a herkesin hasret kaldığını söyledi.

    Kırkpınar davul ve zurna ekibi, geleneksel davet için yollarda-Video

    "HERKESİ KIRKPINAR'A BEKLİYORUZ"

    Güreş camiasının ve vatandaşların özlemle beklediği Kırkpınar'ın cuma günü başlayacağını anımsatan Zurnacı, "Güreş Edirne'mizin sembolüdür. Yağlı güreşlerin başlayacağını herkese duyuruyoruz, ayrıca Kırkpınar'ı tanıtıyoruz. Herkesi Kırkpınar'a bekliyoruz." dedi.

    Vatandaşlardan Bülent Kaya ise Kırkpınar'ın önemli bir gelenek olduğunu, geleneksel davet yönteminin Edirnelileri mutlu ettiğini ifade etti.

    Kırkpınar davul ve zurna ekibi, geleneksel davet için yollarda #1

    Kırkpınar davul ve zurna ekibi, geleneksel davet için yollarda #2

    Kırkpınar davul ve zurna ekibi, geleneksel davet için yollarda #3

    Kırkpınar davul ve zurna ekibi, geleneksel davet için yollarda #4

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