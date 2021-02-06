Kirpikleri ile 1000 bıçak kaldıran Hint sanatçı dünya rekoru kırdı

Hindistan'da 20 yaşındaki genç halk sanatçısı kirpikleri ile bin jilet bıçağını taşıyarak kendi dünya rekorunu kırdı. O anlar kayıt altına alındı.

20 yaşındaki halk sanatçısı Dr. R. Kalaiyarasan, 1 Kasım 2020'de güney Hindistan'daki Tamil Nadu'da, kafasında bir su kabı taşıyıp bir yandan da kirpikleriyle yaklaşık bin jilet bıçağını kaldırdı.

Coimbatore şehrinde gerçekleşen olayda, genç halk sanatçısının geleneksel kıyafetler giyerek dans rutinleri sergilediği de görüldü.

KENDİ DÜNYA REKORLARINI OLUŞTURUYOR

Seyircinin tezahüratı ile kaldırdığı bıçaklar ile genç sanatçı, kendi dünya rekorunu kırdı.

Ayrıca Kalaiyarasan, kendisine ait çeşitli dünya rekorları meydana getirdiği Phoenix Book of World Records'u kurdu.

Hindistan'da genç, kirpikleriyle bin jilet kaldırdı İZLE

BM ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Tamil Nadu hükümetini temsil eden geleneksel bir kültür eğitmeni olarak çalışan Kalaiyarasan, 32 farklı sanat formunu sergilediği için Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi ödülüne layık görüldü.

Kalaiyarasan kirpikleriyle 18 bin 200 iğneyi kaldırması ve birkaç saat kırık cam parçaları üzerinde halk oyunları oynamasıyla da tanınıyor...