Kırşehir'deki Japon Bahçesi rengarenk açtı Kırşehir’in Kaman ilçesindeki Japon Bahçesi, ilkbaharda tüm güzelliğini ziyaretçilerine cömertçe sunmaya başladı.

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İHA

Kırşehir'de 1993 yılında, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından, Prens Takahito Mikasa’nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ilçeye bağlı Çağırkan köyünde bir bahçe yapıldı.

Japonya’dan getirilen ağaçlar ile renklendirilen bahçe yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlıyor.

Türkiye’de bilinen en büyük Japon bahçelerinden biri

Türkiye’de bilinen en büyük Japon bahçelerinden birisi olan Kırşehir’in Kaman ilçesindeki Japon Bahçesi; ilkbaharda oluşturduğu renklerle farklı güzellikleri bir arada yaşatıyor.

Turistlerin ilgi odağı

Japon arkeologların Japonya’dan getirdikleri bitkiler, Kırşehir’de oluşturulan doğa manzarasına yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

1.300 çeşit farklı bitki ile renk cümbüşü

9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan bahçede; Kalehöyük kazılarını başlatması sonrası 1.300 çeşit farklı bitki ile renk cümbüşü oluşturuyor.

"İlkbaharın gelmesiyle doğa güzelleşti"

Sık sık bahçeye ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen Yusuf Öztürk şu açıklamada bulundu:

Bu yapay gölde, şelalede bu ağaçların, çiçeklerin arasında güzel güzel zaman geçiririz. İlkbaharın gelmesiyle tabii burası daha da güzelleşti. Farklı farklı ağaçlarımız var.

Misafirlerini getiriyorlar

Bahçeyi görmek için İstanbul’dan gelen Mukadder Önkal ise şöyle konuştu:

Her yıl geliyoruz. Yazları buradayım. Kışın İstanbul’dayım. Yani yarı günümüz buralarda geçiyor. Beğeniyoruz burayı misafirlerimizi getiriyoruz. Misafirlerimiz de beğeniyor. Torunu getiriyorum.

Müzeyi geziyorlar

Annesi ile birlikte gelen Ahmet Demirbilek de “Kırşehir’den geliyorum. Müzeyi gezdim. Müze çok güzeldi. Müzede tarihi eserler vardı. Balıkları da çok sevdim" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)