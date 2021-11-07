Kitap severlerin gitmesi gereken en iyi 6 kütüphane

Günümüzde tarihi kütüphanelerimizin yerini yavaş yavaş online ortamlar alsa da, kitap kokusunun yeri kitap severlerde ayrıdır. Sizler için, gidilebilecek en iyi 6 kütüphaneyi derledik...

Kendimizi dinlediğimiz, zamanın akışına şahit olmaya en elverişli mekanlar olan kütüphaneler, milyonlarca kaynakla, bilgiyi gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.

Kitap kokusu özel bir kokudur; müptelası kolay kolay vazgeçemez. Bu sebeple bazılarımız için hala dijital çağdan bağımsız, kütüphaneler zamansızdır...

Zaman zaman tarihe tanıklık etmek, zaman zamansa sessiz ve sakin bir ortamda kitabımızı okumak için kütüphanelere gideriz. Türk kültür hayatında önemli bir yeri olan kütüphanelerimizin içinden 6 tanesini seçtik ve sizin için araştırdık.

(Beyazıt Devlet Kütüphanesi/İstanbul)

BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ /İSTANBUL

Avrupa'daki milli kütüphanelerin benzerini kurmak için, 1884'te II. Abdulhamid'in emriyle kurulmuştur.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Bayezid Camii ve tarihî Sahaflar Çarşısı arasında, Beyazıt Meydanı’na bakan iki tarihi binada 1884 yılından beri araştırmacılara hizmet veren kütüphanedir.

Yarısı kitap olmak üzere yaklaşık 1 milyon eseri bünyesinde barındırır. Bu kitapların 11.200 tanesi ise el yazmasıdır. 2003 yılında Hakkı Tarık Us koleksiyonunu da bünyesine katmasıyla birlikte gazete – dergi arşivi olarak Türkiye’nin en önemli kütüphanesi olmuştur. Sessizce kitabınızı okuyup araştırmanızı yapabileceğiniz bu tarihi kütüphanede molalarınızda satranç da oynayabilirsiniz. Üstelik görme engelli vatandaşlar için sesli kütüphanesi de mevcut.

(Süleymaniye yazma eser kütüphanesi)

SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ

70 bini aşkın yazma eseri bünyesinde barındıran bu kütüphanenin arşivinin temeli Kanuni Sultan Süleyman’ın kütüphanesindeki eserler oluşturmaktadır. UNESCO’nun Dünya Belleği Listesi’ne giren İbn-i Sina’nın elyazması eserleri de burada bulunuyor. 1927 yılında Süleymaniye Camii Medreseleri’nde kurulan kütüphane, 08:30 – 23:00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

(Cumhurbaşkanlığı millet kütüphanesi)

ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ

134 farklı dilde, 4 milyondan fazla kitap koleksiyonu, 120 milyon makale ve raporla, ülkemizin en büyük kütüphanesidir.

Kütüphaneye üyelik ve üyelik yenileme işlemleri, e Devlet üzerinden veya kütüphane danışma masalarından şahsen başvuru ile 1 yıl süre için yapılmaktadır.

(Atatürk kitaplığı)

ATATÜRK KİTAPLIĞI/İSTANBUL

Atatürk Kitaplığı, İstanbul’un Taksim semtinde İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı bir kütüphanedir. 1924 yılında Cumhuriyet’in ilk kütüphanelerinden biri olarak hizmet vermeye başlamıştır. Her alanda, toplamda 500 bine yakın eseriyle birlikte 7/24 hizmet vermektedir.

(Ankara Milli Kütüphane)

ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE

Eski harfli Türkçe yayın arşiviyle, kitap, gazete dergi ve fotoğraf gibi birçok alanda 3 milyona yakın eseri barındırmaktadır. Geniş çaplı eski yayın arşivinden dolayı ‘Türkiye’nin Hafızası’ benzetmesi yapılır. Çankaya’da, özellikle tarihe merak duyan okurları ve araştırmacıları 09:00 -24:00 saatleri arasında ağırlar.

(İzmir Milli Kütüphane)

İZMİR MİLLİ KÜTÜPHANE

İzmir Milli Kütüphane, ülkemizde bir sivil toplum örgütü (İzmir Milli Kütüphane Cemiyeti) tarafından kurulan ilk kütüphane olarak kayda geçmiştir. 23 Nisan 1912’de Konak’ta açılan kütüphane, ‘Neo-Klasik Türk Mimarisi’nin İzmir’deki en önemli temsilcilerinden biridir. Çoğunluğu kitap olmak üzere, gazete ve dergilerden oluşan 700 bine yakın eseriyle 08:30 – 17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.