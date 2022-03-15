Kızlar Manastırı, kültür ve sanat hayatına canlılık getirdi

Ortahisar ilçesinde renovasyonu tamamlanarak tarihi dokusu gün yüzüne çıkarılan manastır, hem sahip olduğu tarihi, kültürel değerleriyle ziyaretçileri ağırlıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki kapsamlı restorasyon ve renovasyon çalışmaları tamamlanan Kızlar Manastırı, kentin kültür ve sanat hayatına canlılık katıyor.

Boztepe Mahallesi'nde kente hakim noktada yer alan ve iki teras üzerine inşa edilen manastır kompleksi, yüksek koruma duvarıyla çevrili bulunuyor.

3. Alexios döneminde kurulduğu tahmin edilen manastırın, birkaç kez onarıldığı, son şeklini 19. yüzyılda aldığı belirtiliyor.

Şehir merkezine yakınlığıyla dikkati çeken Kızlar Manastırı, güneyde içinde kutsal su bulunan kaya kilisesi ve onun girişinde şapel ve birkaç hücreden oluşuyor.

Kaya kilisesinde kitabeler, 3. Alexios'un eşi Theodora ve annesi Eirene'nin portreleri yer alıyor.

MİSAFİRLERİN UĞRAK YERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde renovasyonu geçen eylül ayında tamamlanarak tarihi dokusu gün yüzüne çıkarılan manastır, hem sahip olduğu tarihi, kültürel değerleriyle hem de performans etkinlikleri ve sanat galerileriyle misafirlerine ev sahipliği yapıyor.

Her dönem yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören manastır, turizme kazandırıldığı günden itibaren yenilenen yüzüyle kentin kültür ve sanat hayatına da canlılık kattı.

"ŞEHRİN KÜLTÜR HAYATINA RENKLİLİK KATTI"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kızlar Manastırı'nın 14'üncü yüzyıldan kalma tarihi bir mekan olduğunu belirtti. Zorluoğlu, Kızlar Manastırı'nın yeni kültür ve sanat etkinlik destinasyonu olduğunu vurgulayarak, "Kızlar Manastırı bizim için önemli bir eksikliği giderdi. Tarihi bir mekan olması hasebiyle de kültürel sanatsal faaliyetlere ayrı bir duygu katıyor. Oraya gelen insanlar için çok daha etkileyici anlar yaşatıyor. O bakımdan şehrimizin kültür ve sanat hayatına ayrı bir renk, güzellik kattı" diye konuştu.

SANAT SEZONU

Zorluoğlu; "Sanat sezonunu açıyoruz. Bahar ve yaz boyunca birçok kültürel ve sanatsal etkinliği Kızlar Manastırı'nda gerçekleştireceğiz, buranın tanıtımına ağırlık vereceğiz. Burası sadece bir kültür sanat etkinlik alanı değil aynı zamanda bir ana kaya kilisesi. Dolayısıyla bir tarihi eser anlamında da zaten bir müze ve tek başına bir faaliyet olmadan da birçok insanın gelip ziyaret edebileceği bir mekan. "