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    KKTC'de gölge oyunu ustası Mehmet Ertuğ yaşamını kaybetti

    KKTC'de ismi Karagöz ve Hacivat ile özdeşleşen gölge oyunu sanatçısı Ertuğ yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 23.05.2021 - 00:37
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    KKTC'de gölge oyunu ustası Mehmet Ertuğ yaşamını kaybetti

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde gölge oyunu sanatçı Mehmet Ertuğ hayatını kaybetti.

    ERTUĞ HASTANEDE TEDAVİ ALTINDAYDI

    Emekli öğretmen ve yazar olan Ertuğ, bir süredir Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde tedavi görüyordu.

    CENAZE TÖRENİNDE SADECE YAKIN ÇEVRESİ VARDI

    Koronavirüs salgını nedeniyle cenaze törenine sadece yakın çevresi ailesi katıldı.

    Gölge oyunu ustası Mehmet Ertuğ’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınlayan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü İdris Demirsöz "Yazar, filatelist, emekli öğretmen, Kıbrıs Türk gölge oyunu ustası Mehmet Ertuğ'un aramızdan ayrılışını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Değerli sanatçımız usta Mehmet Ertuğ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

    KKTC de gölge oyunu ustası Mehmet Ertuğ yaşamını kaybetti #1

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