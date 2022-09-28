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    Klazomenai Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık lavabo bulundu

    İzmir'in Urla ilçesindeki Klazomenai Antik Kenti'nde bu yılki kazılarda, 2 bin 500 yıllık perirrhanterion (lavabo) bulundu.
    • 28.09.2022 - 09:09
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    Klazomenai Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık lavabo bulundu

    Burada gerçekleştirilen kazılarda da kent ile bağlantılı atölyelerin üretmiş olduğu çok sayıda figürlü seramikler ve lahitler de buluyoruz. Bu yılki kazılarda, fantastik mitolojik yaratıklarla ve araba yarışlarıyla bezeli bir lavabo ayağı ve tabanı bulundu.

    Kazı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Ersoy, "Bu yılki kazılarda, fantastik mitolojik yaratıklarla ve araba yarışlarıyla bezeli lavabo ayağı ve tabanı bulundu. M.Ö. 6'ncı yüzyıla ait bu eser, bugünden yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine ait. Bu şekilde figürlerle bezeli, kabartmalı ve boyalı örneğini şimdiye kadar bilmiyoruz" dedi.

    Klazomenai Antik Kenti nde 2 bin 500 yıllık lavabo bulundu #1

    Ziyarete açıldı

    12 Ion kent devletinden olan Klazomenai, Urla-Çeşme Yarımadası'nın kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortasında yer alıyor.

    Antik kentte, yerinde ayağa kaldırma çalışmalarıyla restore edilip, ziyaretçilere sunulan zeytinyağı işliği ise dikkat çekiyor.

    Ege Bölgesi'nde, tarihsel süreç içinde bugüne ulaşan ve seri üretimin varlığını gösteren en erken işliklerden biri olan Klazomenai zeytinyağı işliği, milattan önce 6'ncı yüzyıla tarihleniyor.

    Klazomenai Antik Kenti nde 2 bin 500 yıllık lavabo bulundu #2

    Klazomenai Antik Kenti nde 2 bin 500 yıllık lavabo bulundu #3

    Klazomenai Antik Kenti nde 2 bin 500 yıllık lavabo bulundu #4

    "Benzeri bulunmadı"

    Kazı Başkanı Ersoy, "Klazomenai, Batı Anadolu'daki Ion kent devletinden biri. Özellikle Arkaik dönemde, milattan önce 6'ncı yüzyılda bölgedeki en önemli seramik üretim merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor."



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