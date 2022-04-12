Knidos Antik Kenti'nde bulunan Emevi kitabeleri tarihe ışık tutuyor

Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında bulunan yeni kitabeler, Batı Anadolu'daki İslam fetihleri ve bölgenin tarihi hakkında önemli veriler sunuyor.

Astronomi ve matematik bilimci Eudoksus, doktor Euryphon, ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından biri olarak gösterilen İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostratos'un yaşamına tanıklık ettiği rivayet edilen Knidos'ta yıl boyunca kazı çalışmaları sürüyor.

Ege ile Akdeniz'in birleştiği yerde özel bir konuma sahip antik kentten tarihe tanıklık eden eserler çıkarılıyor.

AA'da yer alan habere göre; Knidos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, antik kentteki çalışmaların Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Muğla Valiliği ve Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yapıldığını söyledi.

Bu yılki kazılarda yeni buluntuların açığa çıkmaya başladığını belirten Doksanaltı, "Bu yıl Korint Anıtı, Propilon anıtsal giriş yapısında, merdivenli ve tiyatro caddelerinde kazı ve konservasyon çalışmaları devam edecek." dedi.

Bulunan kitabe sayısı 27'ye ulaştı

Doksanaltı, Korint Anıtı ve D Kilisesi olarak nitelendirilen yapıda gerçekleştirilen çalışmalar sırasında Emeviler dönemine ait olan ve ilk kez 1970'li yıllarda kendisini göstermeye başlayan Arapça kitabeler ve grafitilerden yeni örnekler çıkmaya başladığını bildirdi.