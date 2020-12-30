Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bu yıl koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü.

Bu yılki 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri', sahiplerini buldu.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında koleksiyon alanındaki ödül, Mehmet Çebi'ye verildi.

Çebi'ye ödülünü teslim eden isim ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

"TUTKULU SANATSEVERLERİN İLK AKLA GELENLERİNDENDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül teslimi öncesi Çebi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Tutkulu sanatseverler sayesinde, bizler sahip olduğumuz zenginlikleri fark etmenin mutluluğunu yaşadık. Hilye-i Şerif ve Tespih Müzesi ile İstanbul Resimleri Müzesi kurulmasına öncülük eden Mehmet Çebi, bu tutkulu sanatseverlerin ilk akla gelenlerindendir. Bu eserlerin bir araya gelmesi için gösterdiği gayretlere bizzat şahit olduğum Mehmet Çebi'ye ödülünü takdim edeceğim."

2000'li yılların başında İstanbul Antik Sanat Müzayede Evi ve Galerisini kurarak sanat faaliyetlerine devam eden koleksiyoner Mehmet Çebi, Hat Sanatı ve Çağdaş Hilye-i Şerifler ile ilgili olarak koleksiyonlar oluşturmuştu.

MEHMET ÇEBİ KİMDİR

Koleksiyoner Mehmet Çebi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü aldı

