Kolektif Yansıma Kızlar Manastırı'nda sanatseverlerle buluştu

İran asıllı ABD'li sanatçı Shirin Abedinirad'ın hazırladığı "Kolektif Yansıma" adlı sergi, Kızlar Manastırı'nda açıldı.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi bünyesindeki "Mina'nın Çocukları" projesi kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen sergi, Kızlar Manastırı'nın farklı noktalarına yerleştirilen ve aynalardan yapılmış 3 ayrı eserden oluşuyor.

SON TARİH 11 MART

İnsani değerlere ve kadının toplumdaki önemine mekana özgü üretilen yapıtlarla dikkat çekmeyi hedefleyen proje kapsamındaki sergi, 11 Mart'a kadar gezilebilecek.

SERGİ MEMNUNİYETİ

Trabzon'un birçok farklı medeniyete ev sahipliği yaptığını, günümüze kadar farklı kültür ve inançların bir arada, huzur içerisinde yaşadığı ve varlığını devam ettirdiği kadim bir şehir olduğunu ifade eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hem Trabzon'da hem de Kızlar Manastırı'nda böyle bir sergiye ev sahipliği yaptıkları için memnuniyet duyduklarını kaydetti.